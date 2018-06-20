Leyla alarmı

Ağrı Bezirhane Köyü'nde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den hâlâ bir haber yok. Kent genelinde seferberlik ilân eden vatandaşlar, AFAD ve Jandarma ekipleriyle birlikte her yerde Leyla'yı arıyor. Emniyet ise bölgedeki tüm MOBESE kameralarında Leyla'ya ait bir iz arıyor. Civarda bulunan bazı derelere düşmüş olma ihtimaline karşın çalışmalarını sürdüren ekipler, yakın köylerde de aramalarını tamamladı. Ağrı'da STK'ların çağrısıyla 250'ye yakın gönüllü vatandaş da arama çalışmalarına katıldı. Cami hoparlöründen köydeki kilitli olan tandır evi, ahır gibi yerlerin açılması istendi. İstanbul'dan ise ilginç bir iddia ortaya atıldı. Güney adında bir kadın bayramın ikinci günü, akşam saatlerinde Leyla'yı bir toplu taşıma aracında gördüğünü ve kesinlikle onun olduğunu ifade etti. Ancak o ihbardan da sonuç çıkmadı.
"KIZIM KAÇIRILDI"
Bayramın ilk gününü taziye nedeniyle köyde geçiren baba Nihat Aydemir, kızını arayan ekiplere teşekkür etti. Aydemir, "Kızım yüzde 90 kaçırıldı. Köyde olsa şimdiye kadar bulurduk. Allah rızası için kaçıranlar sesimi duyarsa kızımı geri getirsinler" dedi. Anne Şükran Aydemir de kızının bulunmasını istedi. Anne Aydemir, "Eğer götüren varsa getirsin. Söz, davacı olmayacağım. Allah rızası için getirsinler. Benim kimseyle bir düşmanlığım yok. Benim kızım daha bir şeyi yiyemiyor, biberonla besleniyor" diye konuştu.
FURKAN NEHRİ-RECEP ÇİRİK
"KIZIM KAÇIRILDI"
Bayramın ilk gününü taziye nedeniyle köyde geçiren baba Nihat Aydemir, kızını arayan ekiplere teşekkür etti. Aydemir, "Kızım yüzde 90 kaçırıldı. Köyde olsa şimdiye kadar bulurduk. Allah rızası için kaçıranlar sesimi duyarsa kızımı geri getirsinler" dedi. Anne Şükran Aydemir de kızının bulunmasını istedi. Anne Aydemir, "Eğer götüren varsa getirsin. Söz, davacı olmayacağım. Allah rızası için getirsinler. Benim kimseyle bir düşmanlığım yok. Benim kızım daha bir şeyi yiyemiyor, biberonla besleniyor" diye konuştu.
FURKAN NEHRİ-RECEP ÇİRİK
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