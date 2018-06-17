Alman 'Adil'eti

FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" olan firari darbeci Adil Öksüz, sırra kadem bastı. Almanya'ya kaçtığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde ise Anadolu Ajansı'nın Almanya'daki bürosuna ihbar mektubu gönderildi. Zarfın içinde, Öksüz'ün kaldığı adresin bilgileri vardı. Bunun üzerine AA ekibi Berlin'deki o evi görüntüledi. Habere Alman basınında da yer verildi. Firari Öksüz'ün Berlin Neukölln'deki adreste kaldığı belirtildi. Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, "Adil Öksüz gerçekten o evde kaldı. Ancak daha sonra Berlin'deki devlet güvenliği dairesinin memurları tarafından güvenli bir yere götürüldü" denildi. Berlin merkezli yayın yapan Der Tagesspiegel gazetesindeki haberde de Eyalet Kriminal Dairesi'nin devlet güvenlik biriminin 'bu kişinin korumasına ilişkin tedbirler aldığı' bilgisi verildi. Haberde, koruma tedbirlerinin uzun zamandan bu yana mı yoksa adresin yayımlanmasının ardından mı alındığının bilinmediği ifade edildi.
Adil Öksüz'ün Berlin'deki bu hücre evinde kaldığı öğrenildi.
Adil Öksüz'ün Berlin'deki bu hücre evinde kaldığı öğrenildi.
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