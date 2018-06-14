

​Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de görüntülendi.

Öksüz'ün FETÖ darbe girişiminden bir ay önce eşi ve üç çocuğunu Amerika'da yaşayan örgüt mensubu kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanına yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.