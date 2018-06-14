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'ün eşi ABD'de görüntülendi!

FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari ’ün eşi Aynur Öksüz, ABD'nin eyaletinde AA tarafından görüntülendi.


'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari 'ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de görüntülendi.

Öksüz'ün FETÖ darbe girişiminden bir ay önce eşi ve üç çocuğunu Amerika'da yaşayan örgüt mensubu kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanına yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 11:00
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