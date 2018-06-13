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'nden geçen adamın mutluluğu

Dünya’da ikinci en uzun iki tüplü tünel olma özelliğini taşıyan 'nden geçen bir adam, tünelden geçerken çektiği video ile Erdoğan'a teşekkür etti.

Ovit Tünelinden geçen adamın mutluluğu
'ın 2012 yılında temelini attığı 'nin 138 yıllık rüyası , vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.
Ovit Tüneli'nden geçen bir sürücü, seyir halindeyken kaydettiği bir video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım'a teşekkür etti.

Ovit Tüneli'nden geçen vatandaşın güldüren tepkisi



"GELİN DE DURDURUN"
Tatlı şivesiyle sevincini dile getiren sürücü görüntülerde, "Evet, hayal ettiğimiz rüyalar gerçek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, sayın bütün devlet büyüklerimiz, Allah hepinizden razı olsun. Vallahi billahi gözlerim yaşarıyor. Böyle bir şey olmaz. Bizi çekemeyenler patlayın. 10 dakikada Ovit'i baştan başa geçiyorum, gelin de durdurun." diyor.



TÜNEL BİR HAYALDİ, GERÇEK OLDU
​Ovit Tüneli projesi ilk olarak 1880 yılı Osmanlı Devletinin kalkınma çalışmalarında yer almış, yapımı yıllarca gündemden düşmemişti. Proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde de gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı. 11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan 'ın katılımı ile Ovit Tüneli'nde Işık Göründü' töreni gerçekleştirildi.

Tünel geçtiğimiz 22 Kasım 2017 tarihinde bölgedeki kar yağışı nedeniyle Ovit Geçidi'nin ulaşıma kapanmasının ardından tek tüpten ulaşıma açılmış, ardından geçtiğimiz Nisan ayında da tünel eksiklerin tamamlanması nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı.
412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile yılın 6 ayı kapalı olan Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısaldı ve 12 ay boyunca kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 13:44
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