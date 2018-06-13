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Futbolda soruşturmasında şok ifadeler! , , Zafer Biryol, ne dedi?

’nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Eski milli futbolcular , , Zafer Biryol, Ersin Güreler, ve İsmail Şengül’e ‘silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin ifadelerinde verdiği dikkat çeken futbolcu isimleri de hazırlanan iddianamede yer aldı.

Futbolda FETÖ soruşturmasında şok ifadeler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eski milli futbolcular , , Zafer Biryol, Ersin Güreler, ve İsmail Şengül şüpheli olarak yer aldı. Telefonunda örgütün gizli haberleşme programı tespit edilince gözaltına alınan Bekir İrtegün'ün iddianamede yer alan ifadesinde ile 2007-2008 yıllarında Gaziantep'te tanıştığını belirterek, "Sohbetlere takım içinden Ömer Çatkıç, Barış Durmaz geliyordu. 2009 yılında transferinden sonra isimli bu yapıdan olan birisi aradı. Bir süre sonra, o dönem Fenerbahçe'de oynayan , Uğur Boral, 'ın da Ali Şenel ile görüştüğünü öğrendim. Bende 2009 yılının son aylarında bu kişinin yapmış olduğu sohbetlere diğer futbolcu arkadaşlarımla katılmaya başladım. Fenerbahçe'de futbol oynadığım süre içerisinde hatırladığım kadarıyla , , ve 'da Ali Şenel isimli şahsın yapmış olduğu sohbetlerde görmüşlüğüm vardır" dediği ortaya çıktı.

İRTEGÜN, "BYLOCK KULLANDIĞIM İÇİN HAKKIMDA SORUŞTURMA OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİM"

İrtegün ifadesinde Bylock programının FETÖ tarafından kullanıldığını ve kendisinde de yüklü olduğu anladığında hakkında soruşturma olmayacağını düşündüğünü belirterek, "Bylock programından bana Ali Şener tarafından gönderilen mesajlar dini içerikli olduğu ve herhangi bir suç unsuru olmadığı için hakkımda soruşturma yürütüleceğini düşünmemiştim" dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN EVİNDE SOHBETE KATILDIM"

Sohbetlerin genelde örgüte ait okullarda olduğunu anlatan İrtegün birkaç kez ise sohbetin şu an 'de forma giyen Emre Belözoğlu'nun evinde yapıldığını anlattı.

SOHBETLERE TUNCAY ŞANLI VE GÖKHAN GÖNÜL DE GELİRDİ

Şüpheli Uğur Boral ise verdiği ifadede Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Ali Şenel isimli kişinin sohbetlerine katıldığını ve bu sohbetlere takım arkadaşları , Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belezoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül'le birlikte katıldığını anlattı.

İddianamede şüphelilerin verdiği isimler hakkında işlem yapılıp yapılmadığı belirtilmezken, firari Ali Şenel ve Erhan Erkoç hakkındaki soruşturma ise devam ediyor. Eski milli futbolcuların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 13:54
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