Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri dolayısıyla 13 Haziran Çarşamba günü yarın saat 13.00'da Trabzon'da miting düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon mitinginin ardından Ovit'e geçerek Ovit Tüneli'nin açılışını gerçekleştirecek ve ardından saat 17.30'da ise Rize Valiliği önünde düzenlenecek mitingde hemşehrilerine hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rize'nin Ovit Tüneli'nin açılışını yapacak
2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde temelini attığı, Rize'deki Ovit Tüneli’nin resmi açılışı yarın yapılacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Rize , ovit tüneli
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