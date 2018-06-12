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Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın 'nin 'nin açılışını yapacak

2012 yılında Cumhurbaşkanı 'ın başbakanlığı döneminde temelini attığı, 'deki ’nin resmi açılışı yarın yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri dolayısıyla 13 Haziran Çarşamba günü yarın saat 13.00'da Trabzon'da miting düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon mitinginin ardından Ovit'e geçerek 'nin açılışını gerçekleştirecek ve ardından saat 17.30'da ise Valiliği önünde düzenlenecek mitingde hemşehrilerine hitap edecek.

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  • 12 Haziran 2018, Salı 12:35
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