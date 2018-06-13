İskenderpaşa Cemaati'nin lideri ​Muharrem Nureddin Coşan imzasıyla referandumda Erdoğan'a verdiği desteğin devam edeceğini vurgulayarak benzer bir metinle açıklama yaptı.



Muharrem Nureddin Coşan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

"-Küreselleşme rüzgarı özgürlük, adalet ve hukukun üzerindeki tozlu, kireçlenmiş, kaskatı, adeta perçinlenmiş cürûfu söküp, altındaki cevheri göstermeye başladığı için EVET!



-Hariçten ısmarlama dikilmiş, dikte edilmiş, doğal hareket etmemizi engelleyen kıyafetlere artık sığamadığımız için KAHRAMAN Maraş'ta dokunmuş kıyafete EVET!

- Ağacımıza aşılanmış GDO'lu doktrinler, toprağımıza zerk edilmiş suni kimyasal terkipler daha fazla meyvemizin tadını kaçırmasın, özümüzdeki lezzeti geri kazanalım diye EVET!

-Yozlaşmış, yıpranmış ve bîçâre toplum mühendisleriyle gerçek huzurun formül ve şifrelerini insaniyet adına paylaşalım diye EVET!

-NASA'ya sonsuzluğun keşfinin uzayın dip köşelerinde değil, gönüllerimizin engin deryasında olduğunu haykırmak için EVET!



ama,

Cümle alem bilsin ki, Nizam Al - Mülk, İmam Gazali, Hoca Ahmed Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş, Yunus Emre, Hacı Bayram, Hoca Akşemseddin gibi en ulvi, en insani, en milli ve manevi şahsiyetlerin özü ve temsilcisiyiz Biz. Üvey değiliz, Hasan Sabbah hiç değiliz. Onunla anılmak, kıyaslanmak, o taifeye mahsus muameleye maruz kalmak istemeyiz."