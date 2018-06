Haysiyet cellatları

ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:inşallah sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Şimdi buradan sizlere bir söz daha veriyorum. Eskişehir'i Türk Dünyası 2019 eğitim başkenti ilan ediyoruz. Üniversiteleriyle ilköğretimden liseye kadar ülkemizin en önemli altyapısına sahip Eskişehir'e bu yakışırdı.yerli marka otomobil diyorum. 'Erdoğan 20 yıl geriden geliyor' diyor. Bay Muharrem, dünyada şu anda bir numara Tesla. Elon beni gelip ziyaret ediyor. Ortaklaşa böyle bir yatırıma girebilir miyiz diye konuştuk. Adam işini biliyor, gelip seni ziyaret edecek hali yok.projemiz var, ana muhalefet sadece kıraathanemiz içindeki keklere takılmış, asıl kek bunlara denir. Bu kadar geyik yeter.kardeşlerim Bay Muharrem'e da fazla yüklenmeyelim, Genel Başkanı Türkiye'deki her seçimi kaybetti, o da partisinde her girdiği seçimi kaybetti. TV programında bir rektörümüze iftira atıyor, FETÖ'cü diyor. Sonra dekan diyor. Bunların hayatı yalan. Bilmediğin konu hakkında insanların vebaline niye giriyorsun?gün de tüm milletvekillerine 'hırsız' dedi. Utanmadan bir de 'Ben yalan söylemem' diyor. O zaman sen de hırsızsın genel başkanın da hırsız. Bunlar haysiyet cellatlığından başka bir iş bilmez, yalancıdan, iftiracıdan bu ülkeye cumhurbaşkanı olur mu?Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) davetlilerine Eskişehir'de iftar verdi. İftarın ardından, Odunpazarı'ndaki seçim bürosuna uğrayan Erdoğan, partililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'de tarihi Tiryakizade Kıraathanesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada da vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, gençlerle fotoğraf çektirdi.Silivri'de ziyaret eden Cumhurbaşkanı olur mu? Bay Muharrem'in askerlerimize olan hakaretlerinden ne düşündüğünü az çok anladık. Milletin taktığı apoleti sen sökemezsin, 'Erdoğan söktü' diyor, Erdoğan teröristlerden söktü. FETÖ terör örgütünden söktü. Bay Kemal 'Pensivanya'ya gitmedim Erdoğan gitti' dedi. 'İddianı ispat et' dedim, edemedi. Dün Muharrem'in Diyarbakır'ın mitingine katılanların tamamına yakını HDP'liydi.