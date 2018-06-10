Erdoğan ünlü Alman dergisininin 4 dünya liderini kapağına taşımasını yorumladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında muhalefete sert tepki gösterirken, dünyaca ünlü Alman dergisinin 4 dünya liderini kapağına taşımasını yorumladı.
'ELHAMDÜLİLLAH'
Almanya'nın ve hatta dünyanın önde gelen dergilerinden biri olan Der Spiegel, yeni sayısında kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koymuştu.
Erdoğan, derginin kapağıyle ilgili yorumunda ''Almanların bir dergisi var, kapağa 4 resim koymuş bir tanesi de benim. 'Dünyayı şekillendiren liderler' demiş. Elhamdülillah. Bu milletin evladı olarak bu hizmeti son nefesimize kadar devam ettireceğiz.'' ifadelerini kullandı.
'ELHAMDÜLİLLAH'
Almanya'nın ve hatta dünyanın önde gelen dergilerinden biri olan Der Spiegel, yeni sayısında kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koymuştu.
Erdoğan, derginin kapağıyle ilgili yorumunda ''Almanların bir dergisi var, kapağa 4 resim koymuş bir tanesi de benim. 'Dünyayı şekillendiren liderler' demiş. Elhamdülillah. Bu milletin evladı olarak bu hizmeti son nefesimize kadar devam ettireceğiz.'' ifadelerini kullandı.
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