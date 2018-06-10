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Erdoğan ünlü Alman dergisininin 4 dünya liderini kapağına taşımasını yorumladı

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında muhalefete gösterirken, dünyaca ünlü Alman dergisinin 4 dünya liderini kapağına taşımasını yorumladı.

Erdoğandan o kapağa ilk yorum
, 'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında muhalefete gösterirken, dünyaca ünlü Alman dergisinin 4 dünya liderini kapağına taşımasını yorumladı.

'ELHAMDÜLİLLAH'
'nın ve hatta dünyanın önde gelen dergilerinden biri olan , yeni sayısında kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koymuştu.

Erdoğan, derginin kapağıyle ilgili yorumunda ''Almanların bir dergisi var, kapağa 4 resim koymuş bir tanesi de benim. 'Dünyayı şekillendiren liderler' demiş. . Bu milletin evladı olarak bu hizmeti son nefesimize kadar devam ettireceğiz.'' ifadelerini kullandı.


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  • 10 Haziran 2018, Pazar 20:38
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