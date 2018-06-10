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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailesine telefon

Cumhurbaşkanı , ’ta şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu’nun (29) ailesiyle telefonla görüştü. Erdoğan şehit Said Uslu’nun babası Ahmet Uslu ve kayınpederi milletvekili adayı ’yu bugün telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan’dan şehit ailesine telefon

milletvekili adayı , şehit babası Uslu ve şehit polisin 'ta beraber görev yaptığı timdeki görevli özel harekat polisleriyle beraber olduklarını belirterek, "Vatanımız sağ olsun" dedi.

(Şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Said Uslu)

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Uslu ve Kavuncu'ya başsağlığı dileyerek, "Hep beraber imanla Kur'an'la bu yolda mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Şehitlerimizin uğruna can verdiği İlahi Kelimetullah davası için üzerimizde ne kadar büyük bir yük olduğu ortadadır. Şehitler tepesi boş değil. Allah yolunda ölenlere öldü, demeyiniz onlar diridirler. Bu gece Kadir gecesini idrak edeceğiz. Bu gecenin ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olması, birliğe, beraberliğe kardeşliğe vesile olmasını da rabbimden diliyorum" dedi.

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  • 10 Haziran 2018, Pazar 20:11
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