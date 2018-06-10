;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan o kapağa ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da iftar programına katıldı

Cumhurbaşkanı İstanbul Valiliği tarafından organize edilen iftar programının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Her ne kadar hakkımda 'Artık muhtar dahi ' diye manşet atsalar da muhtar da olduk, Cumhurbaşkanı da olduk. O başlığı atanlar Milli iradenin ne olduğunu bilmiyordu. Ama şimdi öğrendiler..." dedi.

Erdoğan İstanbulda iftar programına katıldı
Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Muhtarlarımızı demokrasi pramidinin ilk basamağı olarak görüyoruz. Muhtarlar Daire Başkanlığı kurduk. Muhtarlarımız mahalleleriyle ilgili taleplerini buraya bildiriyor.

'MUHTAR DAHİ OLAMAZ' DEDİLER

Her ne kadar hakkımda 'Artık muhtar dahi ' diye manşet atsalar da muhtar da olduk, Cumhurbaşkanı da olduk. O başlığı atanlar Milli iradenin ne olduğunu bilmiyordu. Ama şimdi öğrendiler.

Milletimiz bize güvendi, bize görev verdi. Biz bunu hakkettik mi? Bunu hep düşündük. Döndük ve hizmetlerimize baktık.Baktığımız her yerde de eserlerimizi gördük.

'DÜNYADA BİR NUMARAYIZ'

en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, falan çok daha geride.

'SIKIYSA GERİ ÇEVİRSİN'

Biz 'da 5 arkadaş kaza yapmıştık. En az yaralı olan arkadaşımız hemşire görevi üstlendi. Hastaneye gittik SSK'lı olduğumuz için devlet hastanesi kabul etmedi. Biz bunları gördük.

Şimdi herhangi bir hastane, hastayı kapıdan geri çevirsin. Böyle bir şey yok. Geri çeviremez. Bakın buna özeli de dahil, çeviremez. Eğer böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder.
Etiketler: , , , , , ,
  • 10 Haziran 2018, Pazar 21:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar