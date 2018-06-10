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Kapak oldu

’nın EtkiliDergisi Der Spiegel, Erdoğan’ı düzeni'nin 4 lideri arasında gösterdi.

Kapak oldu
, terör sevdasına kapıldı. Aramızdaki 100 yıllık dostluğu bir kenara attı. Türk liderlerin gurbetçimizle buluşmasına karşı çıktı. Mitingleri yasakladı. Ama yine de halkın iradesine engel olamadı...



Sandıktan 24 Haziran'da Erdoğan'ın çıkacağını tahmin eden de 'nı, Trump, Putin ve Cinping ile kapa ğına taşıdı. "Yeni Dünya'yı işte bu liderler kuracak" yorumunu yaptı.
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