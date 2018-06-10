Kapak oldu

Almanya, terör sevdasına kapıldı. Aramızdaki 100 yıllık dostluğu bir kenara attı. Türk liderlerin gurbetçimizle buluşmasına karşı çıktı. Mitingleri yasakladı. Ama yine de halkın iradesine engel olamadı...
Sandıktan 24 Haziran'da Erdoğan'ın çıkacağını tahmin eden Der Spiegel de Cumhurbaşkanı'nı, Trump, Putin ve Cinping ile kapa ğına taşıdı. "Yeni Dünya'yı işte bu liderler kuracak" yorumunu yaptı.
Sandıktan 24 Haziran'da Erdoğan'ın çıkacağını tahmin eden Der Spiegel de Cumhurbaşkanı'nı, Trump, Putin ve Cinping ile kapa ğına taşıdı. "Yeni Dünya'yı işte bu liderler kuracak" yorumunu yaptı.
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