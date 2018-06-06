YKS yaklaşıyor öğrenciler heyecanla YKS'nin gerçekleşeceği günü bekliyor. Haberin yayına alındığı tarih itibariyle YKS'ye 24 gün kaldı. YKS heyecanı seçim heyecanıyla birleşecek. Seçim ikinci tura kalırsa YKS seçimin ilk turuyla ikinci turu arasındaki hafta sonu gerçekleşmiş olacak. İşte YKS hakkında merak edilenler ve tüm detaylar…

YKS TAM OLARAK NE ZAMAN?

YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, 30 Haziran'da gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacağı kaydedildi. Soru başına düşen sürede herhangi bir değişikliğe ve kısıtlamaya gidilmediği belirtilen açıklamada, soru sayısı dikkate alınarak sınav süresinin 135 dakika olarak belirlendiği kaydedildi.

YKS'DE BARAJ PUANI DETAYI

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.