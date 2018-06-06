CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden gitmeyi sürdürüyor. Anketlerdeki sonuçların istediği gibi olmadığını gören İnce, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) ortaya attığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yıllardır bıkmadan usanmadan ısıtıp ısıtıp piyasaya sürdüğü diploma yalanına sarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıllık üniversite mezunu olmadığını iddia eden İnce meydanlarda "diplomasını göstersin" şeklindeki yalanla algı operasyonunu sürdürdü.

Oysa Muharrem İnce'nin aday gösterildiği partide yer alan CHP'li vekil Aydın Ayaydın, yıllar önce Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde diploma tartışmalarına son noktayı koymuştu. Ayaydın Erdoğan'ın derslerine ve sınavlarına girdiğini söyleyerek 4 yıllık üniversite diplomasına sahip olduğunu açıklamıştı.

Halkı somut proje ve vaatler ile yanına çekemeyen İnce, kendi partisi içerisinden gelen bu açıklamaya rağmen diploma yalanını kullanarak seçim kampanyasında FETÖ'cülerin yalanlarına sarılıp halkı kandırmaya çalışıyor.

Oysa Erdoğan'ın diploması ufak bir arama ile Marmara Üniversitesi'nin sitesinden görülebiliyor. Marmara Üniversitesi diploma sorgulama sistemi aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploma sorgulaması yapıldığında 4 yıllık üniversite mezuniyetine ait olan diploma sistem üzerinden onaylanabiliyor.

İnce "diploma" yalanına öyle bir sarılmış ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askerliğini yedek subay olarak yaptığı, Türkiye'de 4 yıllık üniversite bitirmeyenin yedek subay olarak askerlik yapamayacağı gerçeğini bile görmezden geliyor.