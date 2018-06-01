Bana icazeti halkım verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. mitingini dün Malatya'da düzenledi. "Allah'ına gurban Malatya' diye sözlerine başlayan Erdoğan, şöyle dedi: Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttük.
CHP Malatya'ya yatırımlar yaptı mı? CHP de laf var o kadar. Eğitimde 4 bin 552 yeni derslik yaptık üniversitemizi yaptık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesini kazandırdık.
Çıkmış Malatyaspor ortak paydamız diyor. Ya nereden senin ortak paydan oluyor. Ne verdiniz ki Malatyaspor'a. Malatyaspor da hamdolsun stadın hakkını veriyor.
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NE GEREK VAR DİYORLAR
Bay Kemal'i SSK'ya genel müdür yaptılar batırdı gitti. Şimdi Kanal İstanbul'a, şehir hastanelerine, yerli otomobil projesine bölünmüş yollara, otoyollara, hızlı trene, havalimanlarına, tünellere ne gerek var diyorlar. İnce diyor ki; ben AK Parti'yi Pensilvanya'dan icazet alarak kurmuşum. Bunu ispat edemezsen namertsin dedim. Hala ispat edemedi. Sayın İnce, bana icazeti Pensilvanya değil, halkım verdi.
CHP Malatya'ya yatırımlar yaptı mı? CHP de laf var o kadar. Eğitimde 4 bin 552 yeni derslik yaptık üniversitemizi yaptık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesini kazandırdık.
Çıkmış Malatyaspor ortak paydamız diyor. Ya nereden senin ortak paydan oluyor. Ne verdiniz ki Malatyaspor'a. Malatyaspor da hamdolsun stadın hakkını veriyor.
u=https://itkv.tmgrup.com.tr/2018/05/31/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-malatya-mitinginde-konustu-1527786318742.jpeg" width="616" />
NE GEREK VAR DİYORLAR
Bay Kemal'i SSK'ya genel müdür yaptılar batırdı gitti. Şimdi Kanal İstanbul'a, şehir hastanelerine, yerli otomobil projesine bölünmüş yollara, otoyollara, hızlı trene, havalimanlarına, tünellere ne gerek var diyorlar. İnce diyor ki; ben AK Parti'yi Pensilvanya'dan icazet alarak kurmuşum. Bunu ispat edemezsen namertsin dedim. Hala ispat edemedi. Sayın İnce, bana icazeti Pensilvanya değil, halkım verdi.
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