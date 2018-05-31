Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya mitingde konuştu.



Malatyalılar'a seslenen Erdoğan ''Yolda gelirken 'ortak paydamız Malatyaspor' diye bir pankart gördüğünü söyleyerek, Malatyaspor'a ne yaptınız? Ne yaptı ise AK Parti yaptı. 20 yıl öncesinin Malatyası'nı düşünüyorum, alt yapısı ile üst yapısı ile bambaşka bir Malatya var. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. Bugüne kadar bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran'da da yine milletimizden yatırım için destek istiyoruz. 24 Haziran'da güçlü hükümet için Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?'' diye seslendi.

Erdoğan ''Geçtiğimiz yıl Malatya'ya gelişimde 1 milyar 160 milyonluk yatırımların açılışını yapmıştık. Malatya yatırımlarının tutarı 16.5 katrilyon, bu CHP bu tür yatırımlar yaptı mı buraya?'' diye sordu.

ŞEHİR HASTANELERİ

Erdoğan konuşurken yağmur başlaması üzerine ''Şu rahmet, şu yağmura rağmen dim dik duruyorsunuz. 45 tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlardan biri de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'dir. Hedefimiz Malatya'yı sağlık turizminin en önemli şehirlerinden biri haline getirmek. Doğanyol, Kale ilçelerimizi de devlet hastanelerine kavuşturuyoruz.'' şeklinde seslendi.

''Onlar laf üretir. Bay Kemal'in SGK Başkanı olduğu zamanki görüntüleri vermeniz lazım'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüntülerin ekrana yansıtılmasını istedi. ''Geçtiğimiz 16 yılda 2 katrilyonluk kaynak kullanarak şehirdeki tüm yetimlerin, yaşlıların, şehitlerin yanında olduk. Bu da Bay Kemal'in Genel Başkan olduğu zamna ki hastanelerin hali.'' diyen Erdoğan ''Faturayı da diğer hastanelere kasiyor. Sen önce sorumlusu olduğun hastanelerin durumuna bak. '10 yıl önce daha iyiydi, şimdi benim genel müdürlüğümde daha kötü oldu.' diyor. Zavallı, zavallı. Şikayet makamında değil şikayetleri düzeltme makamındasın Bay Kemal.'' şeklinde devam etti.

HIZLI TREN VE YENİ HAVALİMANI TERMİNALİ

Erdoğan ''Malatya hızlı tren konforunu kullanacak illerimiz arasında yer alıyor. İnşallah en yakın zamanda hızlı trenin inşaasına başlanılacak. İş bilenin kılıç kuşananın. Malatya'ya yeni bir havalimanı terminal binası kazandırıyor, 2020 yılında hizmete alıyoruz.'' şekline konuştu.

ÇİFTÇİYE DAİR

Erdoğan ''Ülkemiz tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline gelecek. Bu borsadan faydalanacak olan Malatya kayısısı başta geliyor. Hazır mıyız? 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?'' dedi.

Erdoğan çiftçiye ve kayısı tüccarına dair de ''Malatya'daki çiftçiye verdiğimiz destek 1.2 katrilyonu buldu. Meyve sebze ticareti babadan kalma usul ile yapılmıyor. Lisanslı depoculuğu geliştiriyoruz, bunun için depo yapımının teşviki ve kiralarının karşılanması için pek çok projeyi hayata geçirdik.'' ifadelerini kullandı.

''KANAL İSTANBUL'DAN 3. HAVALİMANINA, BÖLÜNMÜŞ YOLLARA NE GEREK VAR DİYORLAR''

Erdoğan ''Türkiye'ye hizmet etmek, projeler hayata geçirmek, öyle her fani sahip olmaz. Bazıları batırır gider. Tıpkı CHP'nin başındaki zat gibi. SGK'ya Genel Başkan yaptılar, batırdı gitti. İstanbul neydi çöp dağları. Ümraniye'de çöp dağları patladı 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP ne zaman başa gelse yerle yeksan ettiğini milletimiz çok iyi biliyor. Kendisinin dikili eseri olmadığı için bizim eserlerimize çamur atıyor. Çıkmış 3. havalimanına ne gerek var diyor. Kanal İstanbul'a şehir hastanesi'ne bölünmüş yollar, tünellere, havalimanlarına ne gerek var diyorlar. CHP'nin başındaki zat yolcusu olmayan havalimanı diyerek Sabiha Gökçen Havalimanı'nı eleştiriyordu. Biz geldik Sabiha Gökçen yetmez oldu.'' ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'YE SESLENDİ

Erdoğan ''Eyyy Kemal Efendi senin buraların ne işe yaradığından haberin yok. Sadece 2017'de inip kalkan uçak sayısı 220 bini geçti. Bu kafaya Türkiye emanet edilir mi? Bir de cumhurbaşkanı adayları var. Neymiş köprü yapmak kolaymış, 4. boğaz köprüsünü de o yaparmış. İlk Köprüde Demirel'in, 2.'de Özal'ın 3. Köprüde de benim karşıma dikildiniz. Biz kendi seçim bildirgemizi adete baştan sona teknoloji, bilişim, sanayi, tasarım, robot kavramları ile donatmışız, onlar ya bir kaç ifade ile geçiştirmiş ya da hiç adını bile anmamışlar. Mesela savunma sanayiinden bahsetmemişler. Senin fizik öğretmeni olman bu işleri halletmeye yetmez.'' dedi.

Erdoğan ''Bugün 60 bin istihdamı ile yüzde 88 kapasite kullanım olanağı ve 124 tasarım merkez ile gurur verici otomotiv sektörüne sahip olduğumuzu bilmiyorlar. Kardeşlerin bu vesile ile kendilerini yerli otomobil konusunda bilgilendirmiş olalım. Tesla otomobil var ya onun patronu benim ziyaretime geldi. Bu konuları onunla konuştuk. Şimdi diyor ki Erdoğan 20 yıl geriden geliyor. Muharrem Efendi bizim hayatımız bu işleri yönetmekle geçti, sen yönetilensin biz yöneten.'' ifadelerini kullandı.

BANA İCAZETİ PENSİLVANYA DEĞİL HALKIM VERDİ

Erdoğan Pensilvanya'dan icazet aldı sözlerine dair ''Ben Pensilvaya'daki adamdan neden icazet alacağım ki. Yol arkadaşlarımla oturduk konuştuk kararı verdik cezaevinden çıktık partimizi kurduk. Siz de 16 ay sonra bizi başkan yaptınız. Bana icazeti halkım verdi. Onlar bu işten anlamaz. Onlar halk ifadesini partilerinin tabelalarında kullanırlar. Dün söylediğini bugün itiraz etmeyi, milletimizle kavga etmeyi bilir.'' dedi.