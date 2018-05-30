İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü, başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) Haliç'te düzenlenen programla Fetih, görkemli bir gösteri ile kutlandı.

Ancak İyi Parti'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ortalığı bir anda karıştırdı. Fetih kutlanırken İP'nin Twitter hesabından ''Bizans'' şeklinde bir paylaşım yapıldı.





TEPKİLER ÜZERİNE KIVIRDILAR AMA...

Sosyal medyadan da çeşitli paylaşımlarla Fethi kutlayan binlerce vatandaş İP'nin ''Bizans'' paylaşımına sert tepki gösterdi. Bir anda haklı tepkilerin odağı haline gelen hesap, bir sonraki paylaşımıyla da kafaları iyice karıştırdı.





''Bizans'' paylaşımından 34 dakika sonra, ''Bu kutlu günü tek bir yürek olarak kutlamak varken Bizans üzerinden fitneciliğe soyunanlara atfolunur'' şeklinde bir paylaşım yapıldı. Ancak ne dendiği belli olmayan bu ifadenin, birinci paylaşımı toplamaya yönelik başarısız bir girişim olduğu farkedildi.

AKŞENER'İN SOSYAL MEDYACISI FETÖ'CÜ ÇIKMIŞTI

Meral Akşener'in partisi İP'in sosyal medya ekibinin başında bulunan Kerim Çoraklık'ın azılı bir FETÖ'cü olduğu ortaya çıkmıştı.

İP'den yapılan açıklamada, sosyal medyada FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanan Çoraklık'ın partide profesyonel görev almadığı söylense de, Çoraklık ortaya çıkan ifadesinde sigortalı İP çalışanı olduğunu itiraf etti.