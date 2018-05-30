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Fetih kutlanırken, İP'in hesabından 'Bizans' paylaşımı ortalığı karıştırdı

'un fethinin 565. yılı kutlanırken İP'nin hesabından yapılan 'Bizans' paylaşımı kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu.

Fetih kutlanırken, İPin sosyal medya hesabından Bizans paylaşımı ortalığı karıştırdı

'un fethinin 565. yıl dönümü, başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) Haliç'te düzenlenen programla Fetih, görkemli bir gösteri ile kutlandı.

Ancak 'nin resmi hesabından yapılan paylaşım ortalığı bir anda karıştırdı. Fetih kutlanırken İP'nin Twitter hesabından ''Bizans'' şeklinde bir paylaşım yapıldı.

TEPKİLER ÜZERİNE KIVIRDILAR AMA...
Sosyal medyadan da çeşitli paylaşımlarla Fethi kutlayan binlerce vatandaş İP'nin ''Bizans'' paylaşımına sert tepki gösterdi. Bir anda haklı tepkilerin odağı haline gelen hesap, bir sonraki paylaşımıyla da kafaları iyice karıştırdı.

''Bizans'' paylaşımından 34 dakika sonra, ''Bu kutlu günü tek bir yürek olarak kutlamak varken Bizans üzerinden fitneciliğe soyunanlara atfolunur'' şeklinde bir paylaşım yapıldı. Ancak ne dendiği belli olmayan bu ifadenin, birinci paylaşımı toplamaya yönelik başarısız bir girişim olduğu farkedildi.

AKŞENER'İN SOSYAL MEDYACISI FETÖ'CÜ ÇIKMIŞTI
'in partisi İP'in sosyal medya ekibinin başında bulunan Kerim Çoraklık'ın azılı bir FETÖ'cü olduğu ortaya çıkmıştı.

İP'den yapılan açıklamada, sosyal medyada FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanan Çoraklık'ın partide profesyonel görev almadığı söylense de, Çoraklık ortaya çıkan ifadesinde sigortalı İP çalışanı olduğunu itiraf etti.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 16:04
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