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İstanbul'da şehit yakınlarına yardım töreninde konuştu

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da şehit yakınlarına yardım kampanyasında açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak İstanbulda şehit yakınlarına yardım töreninde konuştu

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da şehit yakınlarına yardım kampanyasında açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

: "Şehit aileleri gurur ve hüznü bir arada yaşarlar. Peygamberden sonra en üst makam olan şehitlik mertebesi her kula nasip olan bir makam değildir. Şehit olmak herkesin kaldırabileceği bir yük değildir, bunu da bilmek gerekir. Bizler ölürsek şehit, kalırsam gazi olurum diyen bir anlayışına sahibiz."

Şehitlerimiz bayrağımız göklerden hiç inmesin birliğimiz ve kardeşliğimiz hiç bozulmasın canlarını feda ettiler. Etmekten de hiç sakınmadılar. 15 Temmuz şehitler köprüsündeki her bir şehidimiz kutup yıldızıdır. Biz her zaman onlara bakıcak ve büyük ve güçlü hedefine daha sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

BİZİM KUTSALIMIZA EL SÜREMEZSİNİZ

Biz millet olarak bu toprakların bin yıldır sakinleriyiz. Hüzünlerimizde mutluluklarımızda bu toprakların menbaayla olur. Bizi bölmeye bizi terörle sınamaya kalkanlar şunu iyi bilmesi lazım. Bizim kutsallarımıza el süremezseniz.

Huzur içinde bir Ramazan geçiriyorsak kahraman şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Bizlerin en büyük gayesi onların aziz hatıralarına sahip çıkmaktır. Sizler bu milletin bu toplumun başının tacısınız. İşte bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar ailesi olarak her zaman bir dayanışma içerisinde olduğumuzu gösterdik. Ve aynı zamanda bir beraber olduğumuzu göstermek için bir kampanya düzenledik.

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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 15:48
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