Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa mitinginde konuştu

Manisa mitinginde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Pensilvanya" iddiasına çok sert cevap verdi. Erdoğan, "Şimdi 'AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittin mi, gitmedin mi' diye soruyor. Benim gitiğimi söylüyor. Eyy ince sana ben buradan bir nasihatte bulunayım. Sen siyasette daha çok çıraksın. Siyaset dürüstlük ister. Yanımda olanlar varmış, ben cevap vermeden açıklayamıyormuş. Bak cevabı verdim. Hadi açıkla" sözleriyle Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"AK PARTİ YATIRIM DEMEKTİR, İCRAAT DEMEKTİR"



Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. bizim milletimize efendilik tasalamaya değil hizmetkar olmaya geldik. İrade erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Birileri laf yapar biz icraat yaparız. Akhisarspor'u tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazandıran Akhisar statımız hayırlı olsun. Akhisar uluslararası futbol maçlarında da katılacak. Statımızı yenilemeye karar verdik. AK Parti yatırım demektir, icraat demektir, hizmet demektir.

"VAY ZAVALLI İNCE"

Yerli otomobil için ne diyor? 'Sayın Erdoğan 20 yıl geriden geliyor' diyor. Şu hale bak ya. 20 yıl geriden geldiğimizi söylüyor, vah zavallı! Sadece otomobil ihracatından biz 30 milyar dolar kazandık. Ey İnce, sen nerede geziyorsun ya? Bir de daha ileri gitmiş. 'Kanal İstanbul'a başlamam' diyor. Senin mensubu olduğu partinin zaten geçmişinde böyle bir şey yok. Bu CHP'nin bu ülkede dikili ağacı var mı? Bay Kemal da bir garip. Ne diyordu bu İnce? 'Bir seçime girdin kaybettin, ikiye girdin kaybettin... Kaybettin, kaybettin' Ve şimdi cumhurbaşkanı adayı olunca tanıtımında Bay Kemal ne diyor? 'Muharrem gel gel' diyor. Şu hale bak ya. Genel başkan kendisi aday olmuyor. Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği şahsı çağrışına bak. İşi küçümsüyor. Seçim beyannamesini cumhurbaşkanı adayı okumuyor. Kim okuyor, genel başkan. Bu işi ne kadar küçümsediklerini gösteriyor.

"MUHARREM İNCE İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN!"





İnce Cumhurbaşkanı adayı olunca Bay Kemal Muharrem gel gel diyor, genel başkan kendisi aday olmuyor, aday gösterdiği şahsı çağrışına bak, işi küçümsüyor. AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittiğimi söylüyor, İnce sana nasihatte bulunayım, sen siyasette daha çok çıraksın, siyaset dürüstlük ister. İnce, Pensilvanya'ya giderek AK Parti'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerek, böyle bir şey söz konusu değil, ispat etmezsen namertsin. Biz istişarelerimizle birlikte sadece haktan ve halktan aldığımız izinle yola çıktık. Yanımda olanlar varmış cevabı verdim, hadi açıkla, ben kiminle gittim Pensilvanya'ya ? Açıklamazsın namertsin. İnce yalan konusunda genel başkanının yanında iyi yetişmiş.

"BİRİ ÇIKMIŞ SİVAS'A HIZLI TRENE NE GEREK VAR? DİYOR.."

Yıl sonunda 558 yataklı şehir hastanemizi de Manisa'ya kazandırıyoruz. Manisa'ya köprüler yaparak ulaşımı kolaylaştırdık. Bay Kemal sen hayal bile edemezsin, biz yaparız, bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade edecek. Biri çıkmış Sivas'a hızlı trene ne gerek var diyor, göç başlarmış, bu adamlardan siyasetçi olur mu?

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASINA BELGELİ CEVAP! "BE İNSAFSIZ AL SANA BELGE"

Hızlı trenle Manisa'dan Ankara'ya 3 saatten daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacak. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk. Manisalı çiftçilere 2,5 katrilyon tarım desteği verdik, Bay Kemal çiftçiyi aç bıraktınız diyor, be insafsız 2,5 katrilyon verdik. Manisa'ya yapılan bu hizmetlerden Akhisar da hissesine düşeni alıyor. İmam Hatip lisemizin 200 kişilik pansiyonu hizmete giriyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu aynı zamanda Manisa'nın projesi değil mi? Ey Bay Kemal, senin havsalan böyle bir şeyi alır mı? Sen hayal bile edemezsin. Biz yaparız, siz hayal bile edemezsiniz. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayallerimiz bile ulaşamaz.