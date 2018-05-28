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'yı dolu ve sağanak vurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'yı saat 14.00 ile 20.00 arası kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı ile ilgili uyardı. Beklenen yağış etkisini göstermeye başladı. Birçok noktada yollarda su birikintileri oluştu, araçlar güçlükle ilerliyor.

Ankarayı dolu ve sağanak vurdu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "'da bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" sözleriyle vatandaşlar şiddetli yağışa karşı uyarılmıştı.

AKAY TEYAKKUZU
Ankara'da 20 Mayıs günü yaşanan ın ardından onlarca kişinin mahsur kaldığı alt geçidinde belediye ekipleri teyyakkuzda bekliyor.



Yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağışın etkisiyle alt geçitte biriken sular belediye ekipleri tarafından tahliye edilirken, sağanak yağış Çankaya ve Mamak İlçelerinde etkili oluyor.



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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 16:02
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