Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" sözleriyle vatandaşlar şiddetli yağışa karşı uyarılmıştı.

AKAY TEYAKKUZU

Ankara'da 20 Mayıs günü yaşanan sağanak yağışın ardından onlarca kişinin mahsur kaldığı Akay alt geçidinde belediye ekipleri teyyakkuzda bekliyor.





Yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağışın etkisiyle alt geçitte biriken sular belediye ekipleri tarafından tahliye edilirken, sağanak yağış Çankaya ve Mamak İlçelerinde etkili oluyor.







