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Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, i hizmet olarak görmeyen Karamollaoğlu'na, "Neymiş hızlı tren göçü artırırmış. Böyle siyasetçi mi olur?" sözleriyle cevap verdi.

Erdoğandan Karamollaoğluna sert yanıt

Cumhurbaşkanı , 24 Haziran seçimleri kapsamında mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.

"BÖYLE SİYASETÇİ Mİ OLUR"

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı 'nun in hizmet olmadığını söylemesi üzerine Erdoğan, "Biri de çıkmış 'a hızlı treni durduracakmış. Neymiş hızlı tren göçü artırırmış. Böyle siyasetçi mi olur?" diyerek hızlı trenden Manisa'nın da istifade edeceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"Yıl sonunda 558 yataklı şehir hastanemizi de Manisa'ya kazandırıyoruz. Manisa'ya köprüler yaparak ulaşımı kolaylaştırdık. Bay Kemal sen hayal bile edemezsin, biz yaparız, bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade edecek. Biri çıkmış Sivas'a hızlı trene ne gerek var diyor, göç başlarmış, bu adamlardan siyasetçi olur mu? Hızlı trenle Manisa'dan 'ya 3 saatten daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacak. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk."

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 17:26
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