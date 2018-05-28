Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na sert yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri kapsamında Manisamitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.

"BÖYLE SİYASETÇİ Mİ OLUR"

Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hızlı trenin hizmet olmadığını söylemesi üzerine Erdoğan, "Biri de çıkmış Sivas'a hızlı treni durduracakmış. Neymiş hızlı tren göçü artırırmış. Böyle siyasetçi mi olur?" diyerek hızlı trenden Manisa'nın da istifade edeceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Yıl sonunda 558 yataklı şehir hastanemizi de Manisa'ya kazandırıyoruz. Manisa'ya köprüler yaparak ulaşımı kolaylaştırdık. Bay Kemal sen hayal bile edemezsin, biz yaparız, bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade edecek. Biri çıkmış Sivas'a hızlı trene ne gerek var diyor, göç başlarmış, bu adamlardan siyasetçi olur mu? Hızlı trenle Manisa'dan Ankara'ya 3 saatten daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacak. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk."