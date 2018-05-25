CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Batı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili hesabını açık etti.

AB Büyükelçileriyle görüştüğünü belirten Muharrem İnce, Türk yargısını eleştirdi. İnce, 'Erdoğan'ı yargılayacak mısınız diye soruyorlar, hayır yargılamayacağım, benim yargılamak gibi bir görevim yok. Adil bir yargı kuracağım, bunu kurduktan sonra o yargı beni de yargılayabilir, Erdoğan'ı da yargılayabilir' dedi.

Bu sırada gazeteci Hande Fırat 'bunu büyükelçiler mi sordu size' deyince İnce, önce 'yok' dedi, hemen ardından ise 'evet onlar da sordu' ifadesini kulllandı..



Skandal toplantıya katılan büyükelçilerin isimleri tek tek tespit edildi. Basına kapalı, ihanete açık toplantıya vatandaşlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Binlerce kişi attığı tepki tweet'leri ile bu küstahlığa imza atanların hesap vermesini, Muharrem İnce'nin o alçak buyükelçi her kimse açıklamasını istedi.



İŞTE O İHANET TAKIMININ İLK 11'İ

Fransa Büyükelçisi Charles Fries

Romanya Büyükelçisi Gabriel Catain Şopanda

Estonya Büyükelçisi Marin Mottus

İrlanda Büyükelçisi Brendan Ward

İspanya Büyükelçisi Rafael Mendivil Peydro

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger

Malta Büyükelçisi Carmel Vassalo

Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo

Bulgaristan Büyükelçisi Nadezhda Neynsky

Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick John Chilcott

​Yunanistan Büyükelçisi Petros Mavroidis

İhanetin ortaya çıkmasının ardından "ihanet takımının ilk 11'inin" isimleri tek tek belirlendi. Şimdi sıra o "Erdoğan'ı yargılayacak mısınız" sorusunu sorma küstahlığını gösteren kişinin Muharrem İnce tarafından açıklanmasında ve faillerden hesap sorulmasında.









