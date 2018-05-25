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" Erdoğan'ı yargılayacak mısınız" küstahlığının failleri

CHP'nin adayı , CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Batı'nın Cumhurbaşkanı 'la ilgili hesabını açık etti. AB Büyükelçileri'yle görüştüğünü belirten Muharrem İnce büyükelçilerin 'Erdoğan'ı yargılayacak mısınız" diye sorduklarını ağzından kaçırdı. Skandal toplantıya katılan büyükelçilerin isimleri tek tek belirlendi. Şimdi sıra bu küstahlığın hesabının sorulmasında

Erdoğanı yargılayacak mısınız küstahlığının failleri

CHP'nin adayı , CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Batı'nın Cumhurbaşkanı 'la ilgili hesabını açık etti.

AB Büyükelçileriyle görüştüğünü belirten Muharrem İnce, Türk yargısını eleştirdi. İnce, 'Erdoğan'ı yargılayacak mısınız diye soruyorlar, hayır yargılamayacağım, benim yargılamak gibi bir görevim yok. Adil bir yargı kuracağım, bunu kurduktan sonra o yargı beni de yargılayabilir, Erdoğan'ı da yargılayabilir' dedi.

Bu sırada gazeteci Hande Fırat 'bunu büyükelçiler mi sordu size' deyince İnce, önce 'yok' dedi, hemen ardından ise 'evet onlar da sordu' ifadesini kulllandı..


Skandal toplantıya katılan büyükelçilerin isimleri tek tek tespit edildi. Basına kapalı, ihanete açık toplantıya vatandaşlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Binlerce kişi attığı tepki tweet'leri ile bu küstahlığa imza atanların hesap vermesini, Muharrem İnce'nin o alçak buyükelçi her kimse açıklamasını istedi.

İŞTE O İHANET TAKIMININ İLK 11'İ

  • Fransa Büyükelçisi Charles Fries
  • Romanya Büyükelçisi Gabriel Catain Şopanda
  • Estonya Büyükelçisi Marin Mottus
  • İrlanda Büyükelçisi Brendan Ward
  • İspanya Büyükelçisi Rafael Mendivil Peydro
  • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger
  • Malta Büyükelçisi Carmel Vassalo
  • Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo
  • Bulgaristan Büyükelçisi Nadezhda Neynsky
  • Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick John Chilcott
  • ​Yunanistan Büyükelçisi Petros Mavroidis

İhanetin ortaya çıkmasının ardından "ihanet takımının ilk 11'inin" isimleri tek tek belirlendi. Şimdi sıra o "Erdoğan'ı yargılayacak mısınız" sorusunu sorma küstahlığını gösteren kişinin Muharrem İnce tarafından açıklanmasında ve faillerden hesap sorulmasında.




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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 17:59
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