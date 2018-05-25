Cumhuriyet Başsavcılığın’dan Halkbank açıklaması

Bazı medya organlarında ihanet çetesinin yalanları dillendirilmiş, ABD'deki kumpas davasında Halkbank'a büyük miktarda para cezası kesildiği iftirası atılmıştı. Türkiye'de FETÖ işbirlikçisi bazı çevrelerin de sarıldığı bu yalan hakkında savcılıktan açıklama geldi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçeğe aykırı bir şekilde ABD'li yetkili kurumlar tarafından Halkbank'a önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı haberlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "T. Halk Bankası A.Ş. vekilleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatla T. Halk Bankası A.Ş.'nin 16 Mayıs 2018 tarihinde ABD'de karara bağlanan davada taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından banka hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali karar da bulunmadığı, ABD'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumları tarafından T. Halk Bankası A.Ş.'ye herhangi bir ceza bildiriminde bulunulmadığı" vurgulandı.

İşte savcılıktan yapılan açıklama:

T. Halk Bankası A.Ş. vekilleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatla T. Halk Bankası A.Ş.'nin 16 Mayıs 2018 tarihinde ABD'de karara bağlanan davada taraf olmadığı gibi mahkeme tarafından banka hakkında alınmış herhangi bir idari veya mali karar da bulunmadığı, ABD'nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumları tarafından T. Halk Bankası A.Ş.'ye herhangi bir ceza bildiriminde bulunulmadığı, T. Halk Bankası A.Ş. hisselerinin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gördüğü ve hisse yatırımcılarının önemli bölümünün de yabancı kurumsal yatırımcı olan halka açık şirket niteliğinde olduğu halde, bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçeğe aykırı bir şekilde ABD'li yetkili kurumlar tarafından T. Halk Bankası A.Ş.'ye önemli miktarda para cezası verildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, hisse değerlerini etkileyici, bankanın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte haber ve yorumlar yapıldığı, Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olan T. Halk Bankası A.Ş.'nin güven ve itibarını sarsacak nitelikteki bu haber ve yorumların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı 74. maddesi hükmüne aykırı olduğu gibi aynı kanunun 158. maddesi hükmü ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Piyasa Dolandırıcılığı" başlıklı 107. maddesi hükmü uyarınca da suç teşkil ettiğinden bahisle ihbarda bulunulması karşısında, ihbara konu tüm eylemlerin tespiti ile failler hakkında yasal gereğinin yapılmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.



​Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur. 25/05/2018



İYİ PARTİ'Lİ KERİM YILMAZ FETÖ'NÜN YALANINI KÖPÜRTTÜ

İP'li Kerim Yılmaz, twitterdan FETÖ'nün yalanlarını köpürttü, Türk ekonomisine ceza kesildiği yalanının savurdu, Halkbank'a ve Türkiye'ye iftira attı.







SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz hakkında piyasa dolandırıcılığı nedeniyle soruşturma başlattığı bildirildi.