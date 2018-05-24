CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Batı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili hesabını açık etti.

AB Büyükelçileriyle görüştüğünü belirten Muharrem İnce, Türk yargısını eleştirdi. İnce, 'Erdoğan'ı yargılayacak mısınız diye soruyorlar, hayır yargılamayacağım, benim yargılamak gibi bir görevim yok. Adil bir yargı kuracağım, bunu kurduktan sonra o yargı beni de yargılayabilir, Erdoğan'ı da yargılayabilir' dedi.

AB BÜYÜKELÇİLERİ 'ERDOĞAN'I YARGILAYACAK MISINIZ' DİYE SORDU

Bu sırada gazeteci Hande Fırat 'bunu büyükelçiler mi sordu size' deyince İnce, önce 'yok' dedi, hemen ardından ise 'evet onlar da sordu' ifadesini kulllandı.





İnce'nin bu sözü, Batı medyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kirli kampanyanın arkasında ülke yönetimlerinin de olduğunu gösterdi.



BASINA KAPALI İHANETE AÇIK PROGRAM

İnce, İstanbul Maslak'ta büyük bir rezidansta gerçekleştirilen iftar yemeğinde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB büyükelçileriyle buluştu.





Muharrem İnce'nin İstanbul'da ağırladığı AB büyükelçileri ile yapılan program, basına kapalı gerçekleşti. İnce'nin de katıldığı canlı yayında ağzından kaçırdığı üzere belli ki bu sözde iftar programında Erdoğan'ı devirme planları konuşuldu. Her fırsatta "bağımsız yargı" söylemleriyle Türkiye'yi uluslararası arenada sıkıştırmaya çalışan Batı'nın kendi büyükelçilerinin Erdoğan'ı yargılama baskısı büyük tepki topladı.







BU HADSİZLİĞİN HESABI SORULMALI

Eski Türkiye'yi uzaktan yönetmeye alışmış, ekonomik ve siyasal baskılarla avucunun içine alıp istediği gibi kontrol etme peşinde olan Batı'nın planları, Erdoğan'ın dik duruşuyla bozulmuştu. Son günlerde gerek kur ve faiz bazında ekonomik saldırılarla, gerekse siyasal alanda yapılan baskılarla köşeye sıkıştırılmaya çalışan Türkiye eski günlerine, Avrupa'nın ve Amerika'nın komutlarına boyun eğen zamanlarına döndürülmek isteniyor.







Eski Batı zihniyetinin çirkin politikalarını aratmayan, bu hadsiz olayın faili büyükelçi bozuntuları da yine sözde bir iftar organizasyonu ile bir araya gelerek Türkiye'yi kontrol etme, boyun eğdirme, Erdoğan'ı devirme planları kurdular. Bu çirkin ve hadsiz planın, ülkenin bağımsızlığına göz diken bu ihanet toplantısının hesabı sorulmalı.







