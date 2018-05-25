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Son dakika: 'de a !

Son zamanlarda saldırılarının arttığı 'de şimdi de ortaokulda ateş açıldı. 2 kişi yaralanırken saldırgan yakalandı.

ABDde okula silahlı saldırı!

'nin Indiana Eyaleti'ne bağlı Noblesville'deki bir ortada düzenlendi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

Okuldaki öğrenciler tahliye edilirken, olayla ilgili başka bir ayrıntı bulunmamakta.

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Teksas eyaletinde bir okula silahlı saldırı düzenlenmiş 10 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 18:34
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