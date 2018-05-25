Muharrem İnce kendi kendisini yalanladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün gece CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, "Avrupalı büyükelçiler size Erdoğan'ı yargılayacak mısınız diye sordu mu" sorusuna "Evet onlar da sordu" diye cevap vermişti. Muharrem İnce bugün gelen eleştiriler üzerine geri adım attı.

TWEET İLE İNKAR ETTİ

Kendi söylediği sözleri inkar eden İnce attığı tweet'te "AB Büyükelçileri ile yaptığımız görüşmede Büyükelçiler bana "Erdoğan'ı yargılayacak mısınız sorusunu sormadılar. Ben de bu sorunun sorulduğu yönünde bir söz söylemedim" dedi.

10 SAAT SONRA GELEN İNKAR

Ancak programın tekrarı izlendiğinde İnce'nin inkar ettiği sözleri söylediği net biçimde görülüyor. Yani İnce canlı yayında söylediği sözleri sadece 10 saat sonra inkar etti.