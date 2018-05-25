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kendi kendisini yalanladı

Dün katıldığı bir televizyon programında ile ilgili söylediği sözlerle dış güçlerin planını açık eden , bugün kendi kendisini yalanladı. Canlı yayında söylediği sözleri söylemediğini iddia eden İnce, gülünç duruma düştü.

Muharrem İnce kendi kendisini yalanladı

'nin Cumhurbaşkanı adayı dün gece CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, "Avrupalı büyükelçiler size Erdoğan'ı yargılayacak mısınız diye sordu mu" sorusuna "Evet onlar da sordu" diye cevap vermişti. Muharrem İnce bugün gelen eleştiriler üzerine geri adım attı.

TWEET İLE İNKAR ETTİ
Kendi söylediği sözleri inkar eden İnce attığı tweet'te "AB Büyükelçileri ile yaptığımız görüşmede Büyükelçiler bana "Erdoğan'ı yargılayacak mısınız sorusunu sormadılar. Ben de bu sorunun sorulduğu yönünde bir söz söylemedim" dedi.

10 SAAT SONRA GELEN İNKAR
Ancak programın tekrarı izlendiğinde İnce'nin inkar ettiği sözleri söylediği net biçimde görülüyor. Yani İnce canlı yayında söylediği sözleri sadece 10 saat sonra inkar etti.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 12:42
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