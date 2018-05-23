Dolar kurunda hafta başından itibaren görülen artış sonunda Merkez Bankası'ndan faiz artışı geldi. Merkez Bankası dün saat 19.06'da olağanüstü toplandığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan 19.25'te yapılan açıklamada ise Geç Likidite Penceresi'nin 3 puan artırıldığı kaydedildi. Kararın ardından dolar kuru 4.56'ya kadar geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranını yüzde 13,50'den 16,50'ye yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8'de sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Kurul'un, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25 seviyesinde sabit tuttuğu belirtilen duyuruda, GLP uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 0 düzeyinde bırakıldığı, borç verme faiz oranının yüzde 13,50'den yüzde 16,50'e yükseltildiği ifade edildi.

SIKI DURUŞ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEKTİR

Duyuruda yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükselişin genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırdığı belirtildi.

Bu çerçevede Kurulun fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdiği vurgulanan duyuruda, "Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

Merkez Bankası'nın Aralık 2016'dan bu yana uyguladığı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranları, borçlanma faiz oranları, marjinal fonlama oranları ve

GLP borç verme faiz oranları (yüzde) şöyle:







HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Mehmet Şimşek'in resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Para politikasının kredibilitesini sağlamanın ve yatırımcıların güvenini tekrar kazanmanın vakti geldi. Hükümet cari açığı düşürmek ve TCMB'nin dezenflasyon çabalarına katkı için mali disiplini korumaya ve yapısal reformları hızlandırmaya kararlı.



TCMB Başkanı ve PPK üyelerinin TL'deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var.

Türkiye'nin hiçbir makro ekonomik problemi çözülemez değil, problemleri daha önce çözdük yine yapabiliriz."