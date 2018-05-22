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Refah Partilileri tutuklayan DGM hakimi 'nden milletvekili adayı oldu

'ta Refah Partilileri tutuklayan DGM hâkimi emekli Albay , 'nden Ankara 1’inci bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. Tanju Güvendiren, aynı zamanda Askeri Yargıtay Onursal Üyesi

Refah Partilileri tutuklayan DGM hakimi Saadet Partisinden milletvekili adayı oldu
, 24 Haziran'daki seçimlerde TBMM'ye girmek için yarışacak milletvekili adaylarının listesini YSK'ya teslim etti. Askeri Yargıtay Onursal Üyesi ve eski Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı emekli Albay , Saadet Partisi'nin Ankara 1'inci bölge 1. sıradaki milletvekili adayı oldu.

sürecinde Ankara'da cüppeleriyle gözaltına alınan Aczmendileri tutuklayan nöbetçi DGMhâkim olan Güvendiren, 'Kudüs Gecesi'ni düzenleyen Refah Partili Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve 9 kişiyi de tutuklayarak cezaevine göndermişti.



163. MADDENİN KALDIRILMASINI ELEŞTİRMİŞTİ
1998 yılında Ankara DGM Yedek Hâkimi olarak görev yaptığı sırada Güvendiren, Refah Partisi eski milletvekilleri ve Milli Gençlik Vakfı yöneticilerinin TCK'nın 146. maddesindeki, 'Anayasal düzeni bozmak'tan gıyabi tutuklama taleplerini reddedip 'irticai faaliyetlere' karşı uygulanan 163. maddenin kaldırılmasını eleştirmişti. Güvendiren madde ismi vermeden, "Laik cumhuriyete yönelik yasal düzenlemenin bulunmaması" nedeniyle sanıkların suçlarının tartışmasız ortada olmasına rağmen, tutuklama kararı verilemediğini kaydetmişti.

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  • 22 Mayıs 2018, Salı 04:00
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