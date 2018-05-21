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Kuzey 'taki terör saldırısında 2 asker şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığından, 'ın kuzeyinde operasyon icra eden unsurlara, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu iki askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı bildirildi

Operasyondaki askerlere hain saldırı: 2 şehit

Güvenlik güçlerinin, 'ın kuzeyindeki operasyonu sırasında teröristlerin saldırısı sonucu iki asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarına, teröristlerce saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırı sonucu iki askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güçle tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 22:48
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