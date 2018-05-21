Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

Siyasi parti genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini en geç bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye vermeleri gerekiyordu.

Bu kapsamda, HDP sözcüsü Ayhan Bilgen ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.

Listeleri teslim ettikten sonra açıklama yapan Bilgen, 24 Haziran seçimleri için listelerini tam olarak, 600 milletvekili adayını teslim ettiklerini belirterek, kadın temsilinin en yüksek olduğu partilerinin, bugün de aday listesinde yine eşit temsiliyeti esas aldığını ifade etti.



MEVCUT VEKİLLERDEN 22'Sİ YENİDEN ADAY YAPILDI



HDP'nin mevcut milletvekillerinden Pervin Buldan, Bedran Öztürk, Dirayet Dilan Taşdemir, Filiz Kerestecioğlu, Mahmut Celadet Gaygalı, Mehmet Emin Adıyaman, İmam Taşçıer, Hişyar Özsoy, Garo Paylan, Mahmut Toğrul, Hüda Kaya, Ayhan Bilgen, Lezgin Botan, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş, Alican Önlü, Nimettullah Erdoğmuş, Ayşe Acar Başaran, Bedia Özgökçe Ertan, İdris Baluken, Feleknas Uca ve Leyla Birlik yeniden aday gösterilirken, çoğunun yeri değiştirildi.



HDP, Şanlıurfa'da mevcut milletvekili olan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Dilek Öcalan'ı bir daha aday göstermezken, Şanlıurfa listesinin 4'üncü sırasına yine Öcalan'ın başka bir yeğeni olan Ömer Öcalan'ı aldı.



HDP Aydın'dan sanatçı Ferhat Tunç Yoslun'u gösterirken, Hatay'dan yine oyuncu Barış Atay'ı ve İstanbul'dan gazeteci Ahmet Şık'ı aday gösterdi.

HDP sözcüsü Ayhan Bilgen ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.

Listeleri teslim ettikten sonra açıklama yapan Bilgen, 24 Haziran seçimleri için listelerini tam olarak, 600 milletvekili adayını teslim ettiklerini belirterek, kadın temsilinin en yüksek olduğu partilerinin, bugün de aday listesinde yine eşit temsiliyeti esas aldığını ifade etti.

HDP'Lİ VEKİLLER İKİ DÖNEM KURALINA TAKILDI

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İzmir milletvekili listesi de netleşti. 24 Haziran seçimleri için oluşturulan listede, İzmir milletvekillerinden Ertuğrul Kürkçü ve Müslüm Doğan, partinin iki dönem kuralına takıldıkları için yer almadı. Listenin ilk sıralarına HDP eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay Pekgözegü ile ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni yazıldı.



HDP, 24 Haziran genel seçimleri için milletvekili aday listesini netleştirdi. İzmir'de 1'inci bölgede listenin başında HDP eski Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay Pekgözegü yer aldı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni ise İzmir 2'nci bölge 1'inci sıradan aday gösterildi. HDP İzmir milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ile 2015 yılı erken seçim öncesi hükümet kurma sürecinde kısa süreliğine Kalkınma Bakanlığı görevinde bulunan HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, partinin 2 dönem kuralına takıldı. Aday gösterilmeyen Kürkçü, iki dönem kuralının bazı istisnalar hariç tüm partililer için geçerli olduğunu açıkladı. 26'ncı dönem başlarken sonucun böyle olacağını öngördüklerini söyleyen Kürkçü, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil tek siyaset makamı değil Türkiye'de. Belki düzen partileri için böyle olabilir ama bizim için siyaseti, her yerde ve her zaman yapmak mümkün. Benim için örgütlü siyaset, halk arasında siyaset, sosyalizm için mücadele, Meclis'i halk iradesi ile kuşatma mücadelesi devam ediyor. Bu açıdan da siyaset tarzımızda bir değişiklik yok. Sadece siyaset zemininde bir değişiklik var" diye konuştu.

İŞTE İL İL HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

ADANA

1-TULAY HATIMOĞULLARI

2-KEMAL PEKÖZ

ADIYAMAN

1-HASAN BASRİ YORULMAZ

AFYONKARAHİSAR

1-NEVİN AYTEKİN

AĞRI

1-BEDRAN ÖZTÜRK

2-DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR

3-DALHA KAYA

4-KEZİBAN DUMLU

AMASYA

1-HAMZA YILMAZ

ANKARA 1. BÖLGE

1-FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR

2-EŞREF KİRAZ

ANKARA 2. BÖLGE

1-NURAY TÜRKMEN CANLI

ANKARA 3. BÖLGE

1-VELİ SAÇILIK

ANTALYA

1-KEMAL BÜLBÜL

2-DENİZ YILDIRIM

ARTVİN

1-RECEP DEMİRCİ

AYDIN

1-FERHAT TUNÇ YOSLUN

BALIKESİR

1-NESİBE YÖYLER

BİLECİK

1-FEHMİ KORKMAZ

BİNGÖL

1-ERDAL AYDEMİR

2-NİHAT AKSOY

3-GÜLİSTAN AZAK

BİTLİS

1-MAHMUT CELADET GAYDALI

2-ZAHİT MUTLU

3-SEVDA TABAK YAMAÇ

BOLU

1-KENAN BALTA

BURDUR

1-BEKİR ÇİÇEK

BURSA 1. BÖLGE

1-YÜKSEL AKGÜN

BURSA 2. BÖLGE

1MEHMET EMİN ADIYAMAN

ÇANAKKALE

1-BÜLENT KÖREĞİ

ÇANKIRI

1-NAZLI ÇOBAN

ÇORUM

1-BEKTAŞ İLHAN EKE

DENİZLİ

1-ŞERİFE YILDIRIM

DİYARBAKIR

1-ADNAN SELÇUK MIZRAKLI

2-SALİHE AYDENİZ

3-İMAM TAŞÇIER

4-REMZİYE TOSUN

5-HİŞYAR ÖZSOY

6-SEMRA GÜZEL

7-GARO PAYLAN

8-DERSİM DAĞ

9-MUSA FARİSOĞULLARI

10-ABDURRAHİM DURMUŞ

11-MEHMET TEMİZYÜZ

12-FERDA FAHRİOĞLU AKIN

EDİRNE

1-MURAT AMİL

ELAZIĞ

1-CEVDET KONAK

2-SELMA METİN

ERZİNCAN

1-PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ

ERZURUM

1-MEHMET KASIM FIRAT

2-ZELİHA DÜNDAR

ESKİŞEHİR

1-HÜSEYİN DEMİR

2-NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ

GAZİANTEP

1-MAHMUT TOĞRUL

2-BEDRİYE YORGUN

3-MEHMET KARAYILAN

GİRESUN

1-HALİL KARAVELİOĞLU

GÜMÜŞHANE

1-SEYİT KARTAL

HAKKARİ

1-LEYLA GÜVEN

2-SAİT DERE

3-ÖZGÜR ZEYDANOĞLU

HATAY

1-BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

ISPARTA

1-MEVLÜT SABUNCU

2-CELAL ÇİÇEK

MERSİN

1-FATMA KURTULAN

2-RIDVAN TURAN

3-ATİLLAH GÜNEY

İSTANBUL 1. BÖLGE

1-PERVİN BULDAN

2-MUSA PİROĞLU

3-ERKAN BAŞ

4-EROL KATIRCIOĞLU

5-SEMA UÇAR

İSTANBUL 2. BÖLGE

1-AHMET ŞIK

2-OYA ERSOY

3-HÜDA KAYA

4-MUSTAFA AVCI

5-TÜLAY KORKUTAN

İSTANBUL 3. BÖLGE

1-TURGUT ÖKER

2-DİLŞAT CANBAZ KAYA

3-HAKKI SARUHAN OLUÇ

4-ALİ KENANOĞLU

İZMİR 1.BÖLGE

1-SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ

2-NURETTİN TURĞAY

3-YALÇIN YANIK

4-RAHİME TURAN

5-HÜSEYİN ÇAĞLAR

İZMİR 2. BÖLGE

1-MURAT ÇEPNİ

2-İDİL UĞURLU

3-AYŞE YILMAZ

3-MEHMET AKER

4-CEMİLE AYDIN

KARS

1-AYHAN BİLGEN

2-ARZU MUCO

3-BİŞAR ABDİ ALİNAK

KASTAMONU

1-HÜSEYİN GÖKOĞLU

KAYSERİ

1-KADRİ ERENER

2-EYLEM CENGİZ

KIRKLARELİ

1-DİREN CEVAHİR ŞEN

KIRŞEHİR

1-GÖKHAN AKIN

2-HELİZ ABI

KOCAELİ

1-ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

2-FATMA YILDIRIM

3-KUREYŞ BİLGİÇ

4-YASEMİN ÜÇER

KONYA

1-BÜLENT KILIÇ

2-BERNA ÇELİK

3-EYLÜL YAYLACI

4-GIYASETTİN ALMAZ

5-JİYAN HURİ YALÇIN

6-RAMAZAN OT

7-BAHAR EKİNCİ

KÜTAHYA

1-ABDURRAHMAN ADIYAMAN

MALATYA

1-MEHMET TUNCEL

2-JİYAN TAŞ

3-KEMAL GEDİK

4-FATMA ALATAŞ

5-HÜSEYİN KILINÇ

6-SİNAN ÖZTÜRK

MANİSA

1-LEZGİN BOTAN

2-BİRGÜL SAĞSÖZ

3-ADNAN MANKAN

4-HASRET ASLAN

5-CEVDET YILDIZ

6-BAYRAM SÖNMEZ

7-ABİDDİN PADAK

8-NİHAT YILDIRIM

9-İHSAN ÇAÇA

10-VEYSİ DURGUT

KAHRAMANMARAŞ

1-HÜSEYİN BAKIR

2-MERYEM YILDIZ

3-RAUF TEPE

4-SEVGİ BORAK

5-ŞAHİN ŞANCİ

6-TÜLAY KILINÇ DENİZ

7-İNANÇ YILDIZ

8-RECEP KAYA

MARDİN

1-MİTHAT SANCAR

2-PERO DUNDAR

3-TUMA ÇELİK

4-EBRÜ GÜNAY

5-GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN

6-DİLAVER İNAL

MUĞLA

1-SULTAN ÖZCAN

2-HÜSRAN BELGİN KOÇ

3-YILMAZ YÜKSEL

4-EBRU DEMİR

5-KEMAL KOÇ

6-SEBAHAT FIRAT

7-ABDULLAH İPEKLİ

MUŞ

1-GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT

2-MENSUR IŞIK

3-ŞEVİN COŞKUN

4-ADNAN TOPÇU

NEVŞEHİR

1-İRFAN TURAN

2-BEDRETTİN ESER

3-KEVSER YALÇIN

NİĞDE

1-MEHMET SALİH İTAH

2-İBRAHİM AVŞAR

3-ÜMRAN BATURAY

ORDU

1-MESUT BİLGİ

2-BAYRAM KUŞMAN

3-RUKEN KAYAALP

4-ŞEVDER YANDI

5-ÇETİN KAPLAN

6-TAHSİN TİMUR

RİZE

1-NECMETTİN DURMUŞ

2-KÖNA HAZAR ÖZSOY

3-SEVGİ EVREN KÖROĞLU

SAKARYA

1-ÇİÇEK ARIÇ

2-HİVİDAR TANGÜNER

3-HÜSEYİN KAYA

4-GAYE ÇALIŞKAN

5-KEMAL AKTAŞ

6-DERYA BİNGÖL

7-HAYDAR EROL

SAMSUN

1-MEDİHA OYA YAĞCI

2-CELAL KOCABIYIK

3-EFRAİM VAYİÇ

4-ALİ DURSUN KURT

5-FİKRİ YOLAYDIN

6-KUBİLAY ÖZTÜRK

7-CEMİL AKSU

8-SEVDA ÖZBEK YAKUT

9YUSUF KIR

SİİRT

1-MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

2-SIDIK TAŞ

SİNOP

1-AYŞE GÜL KAFKAS

2-SEFA ÖZTÜRK

SİVAS

1-SALİM KAPLAN

2-FERAY MERTOĞLU

3-HÜSEYİN ERİŞ

4-GURBET DEMİRHAN

5-ERHAN GÖVERCİN

6-HALİME TUNÇ

7-TEKİN ÇATALKAYA

TOKAT

1-ERDAL BEKTAŞ

2-RANA RENDE

3-NAMET ERTOĞAN

4-MUHAMMET VEYSEL YILDIZ

5-SERVET YÜKSEL

TRABZON

1-HÜSEYİN TAKA

2-AHMET HAZAR DİLAVER

3-KADER UZUN MADENKUYU

4-NURETTİN KARADENİZ

5-GÜVEN ATABAY

6-DURSUN ALİ KURT

TUNCELİ

1-ALİCAN ÖNLÜ

2-MERAL HANBAYAT YEŞİL

ŞANLIURFA

1-NİMETULLAH ERDOĞMUŞ

2-AYŞE SÜRÜCÜ

3-NUSRETTİN MAÇİN

4-ÖMER ÖCALAN

5-ALİYE KIZILDAMAR

6-İSMAİL KAPLAN

7-ROZA YAZMACI

8-YUSUF YETİM

9-SONGÜL ARPA

10-ORHAN ÖZKAN

11-ELİF ROJDA TALAR

12-CELALEDİN ERKMEN

13-MERAL BALTER

14-BİŞAR TÜYSÜZ

UŞAK

1-SÜLEYMAN SÖZKESEN

2-ŞÜKRAN SARI

3-MEMET LATİF YILDIRIM

VAN

1-SEZAİ TEMELLİ

2-BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN

3-MURAT SARISAÇ

4-MUAZZEZ ORHAN

5-TAYİP TEMEL

6-CENGİZ ÇİÇEK

7-MUKADDES KARAKOÇ

8-ASUMAN YELMAZER

YOZGAT

1-YUSUF ARAN

2-MEHMET ŞİRİN EREZ

3-DENİZ ÖZTÜRK

4-CEM EREN ASLAN

ZONGULDAK

1-MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU

2-BEDİRHAN GÜNEŞ

3-ASYA GEZER

4-FEVZİ KAYA

AKSARAY

1-SEYİT MEHMET KESKİN

2-CİHAN YILMAZ

3-ŞÜKRAN ACAR

4-AHMET DEMİR

BAYBURT

1-ŞEMSETTİN TAKVA

KARAMAN

1-CEMİL YALÇIN

2-AYŞE DURUNESİL

3-REMZİ GÖKDAĞ

KIRIKKALE

1-DOĞAN ANĞAY

2-RIFAT RONİ

3-TEKYEDDİN AKTAŞ

BATMAN

1-İDRİS BALUKEN

2-FELEKNAS UCA

3-NECDET İPEKYÜZ

4-AYŞE ACAR BAŞARAN

5-ŞÜKRÜ BAYTAR

ŞIRNAK

1-ABDULLAH GÜNGEN

2-LEYLA BİRLİK

3-HÜSEYİN KAÇMAZ

4-NURAN İMİR

BARTIN

1-YILMAZ TOPALOĞLU

2-ŞAYESTE SALMANOĞLU

ARDAHAN

1-TAŞKIN AKTAŞ

2-YAŞAR KAYA

IĞDIR

1-KIZNAZ TÜRKELİ

2-HABİP EKSİK

YALOVA

1-ALİ FUAT HATİP

2-HEDİYE POLAT

3-ABDURRAZAK EKİNCİ

KARABÜK

1-ENSAR TOPAL

2-MUSTAFA ÖZSOY

3-DERYA GÖÇTÜRK

KİLİS

1-KASIM KISA

2-EZEL AYDIN

OSMANİYE

1-AHMET EKEN

2-MÜSLÜM ÇAĞAN

3-DERYA TURHAN

4-CELAL EKER

DÜZCE

1-YAHYA MACİT

2-SEMA GÜNEŞ

3-MEHMET ŞERİF ORGUN