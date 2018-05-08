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İYİ Parti kadrolarındaki birçok ismin ve ihanet bağlantıları ortaya çıktı

Bünyesinde birçok terör ve ihanet şebekesi bağlantılı isimleri barındıran İP'nin her geçen gün bir başka skandalı ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan son belge ve fotoğraflar, partinin ndaki finans ve terör tetikçileriyle organik bağını gözler önüne seriyor.

Siyasal parti değil ihanet çetesi!

Listenin ilk sırasında milyar dolarlık isim var. Taylan Yıldız Google'daki kariyerini bırak sırf "Meral ablasına destek için, dünyayı değiştirmek ve ülkesine hizmet için" 'ye dönüp İP''ye katıldı. Hem içinde bulunduğu ittifaklar, hem bağlantıları, hem de kadrosu bakımından tam bir ihanet karması İP'ye katılan, ihanet çetesinin "parlayan yıldızı" Taylan Yıldız, köken olarak solcu olmasına rağmen her ne hikmetse Erdoğan'ı devirmek ve Akşener'i başkan yapmak için sözde "ülkücü", özde ihanet grubuna katılmış.



İhanet kadrosunun bir diğer transferi ise . Neocon'ların desteklediği Denge ve Denetleme Ağı'nın temsilcisi Selda Tandoğan Demirel, Akşener'e başdanışman oldu. Bu kirli ittifak ortaya çıkınca İP her ne kadar yalanlamaya çalışsa da foyaları ortaya çıktı.



İP'nin ilişkisini reddettiği Selda Tandoğan'ın hem parti ile hem de yurt dışı ile olan bağlantıları kısa sürede gün yüzüne çıktı. Tüm bu kirli ilişkilerin ortaya çıkması İP'in bir proje ve operasyon partisi olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.



İP'nin ihanet kadrosu bunla da sınırlı değil. İhanet çetesinin son ismi . Akşener'in sosyal medya sorumlusu @coraklikkerim'ın 17/25 Aralık kumpası sırasında 25 Aralık'ta FETÖ'ye destek verdiği paylaşımlar kendisinin FETÖ bağlantısını ortaya çıkarmıştı.. Temmuz 2014'de de FETÖ'cü polislere operasyon başlayınca yine destek tweetleri atmış, ihanetini tescillemişti.




İhanet ortaya çıkınca İP her zamanki gibi reddetmiş, FETÖ'cü Kerim Çoraklık'ın partisiyle hiçbir ilişkisi olmadığını iddia etmişti. Fakat yine ortaya çıkan fotoğraf ve belgeler hem Çoraklık'ın hem de ona kucak açan İP'nin yalanını belgeleyerek ihaneti gözler önüne serdi.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 19:22
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