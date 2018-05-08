İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındı. İYİ Partili Kerim Çoraklık'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevliler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.İyi Parti'nin sosyal medya danışmanı olan Kerim Çoraklık'ın kendi hesabından FETÖ'yü öven tweetleri ortaya çıktı. Çoraklık'ın attığı tweetlerde FETÖ'nün, Milli İstihbarat Teşkilatı'na yönelik yaptığı operasyonları övdüğü görülüyor.

ÇORAKLIK'IK FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞ

FETÖ'cü Kerim Çoraklık'ın örgüt üyeliğinden tutuklandığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı da belirlendi.

Kerim Çoraklık'ın attığı tweetlerde hükümetin başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile mücadelesini her fırsatta eleştirildiği, terör örgütünün elebaşı Gülen'e de methiyeler dizdiği görüldü.