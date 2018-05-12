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CHP susuzluktur çöplüktür!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslendi. ’nin geçmişte yaşadığı çöplük facialarını, susuzluğu ve kirliliği hatırlatıp CHP’ye yüklendi...

CHP susuzluktur çöplüktür!
"Gençler, unutmayın! Çöplük faciasında 39 kişi öldü. Orayı spor tesisi yaptık. 'da su yoktu. 180 km'den su getirdik! CHP çöplüktür, hava kirliliğidir, susuzluktur..."
"Kredi derecelendirme kuruluşları şunu söylemiş! Bunlar cambaz! Bize not verme yetkileri yok. Faiz mücadelesinden de zaferle çıkacağımıza inanıyorum."

24 HAZİRAN ŞARKISI: EROĞLU ERDOĞAN
Seçim için hazırlanan "" şarkısı, dün ilk kez çalındı. Erdoğan ise 24 Haziran tahminini açıkladı: Bundan önceki 12 seçimde ne olduysa bu seçimde de o olacak.
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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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