AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Bizim belediye başkanlığımızdan önce Ümraniye çöplüğü patlaması oldu, başta CHP vardı, 39 insanımız oldu. CHP çöplüktür, pisliktir, hava kirliliğidir, susuzluktur. İstanbul'un bizden sonra su problemi olmadı. 16 yılda 3,5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı var" dedi.

Gençler, dışarıda büyük bir katılım vardı, selamladık şimdi sizlerle beraberiz. Sizleri hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin dört bir ucundan gelen tüm gençlerimizi selamlıyorum. Buradan sizlerle birlikte 81 ildeki tüm gençlerimizi selamlıyorum. Buradan mazlum coğrafyalar başta olmak üzere kalbi bizlerle olan genç kardeşlerimi selamlıyorum.

GENÇLERİMİZE GÜVENDİĞİMİZ İÇİN SEÇME VE SEÇİLME YAŞINI 18'E İNDİRDİK

Biz gençlerimizin enerjiisi ile buralara geldik. Türkiye'ye hak, özgürlükler ve demokraside sınıf atlattık. Gençlerimizden aldığımız enerji ve güçle insanı yaşatki devlet yaşasın diyerek reform üzerine reform yaptık. Tarihi yatırımlara imza attık, gençlerimize güvenerek dünya beşten diyerek küresel adeletsizliğe karşı geldik. Gençlerimize güvendiğimiz için 2071 vizyonumuzu onlara emanet ettik. 16 Nisan halk oylamasında gençlerin seçme yaşını seçilme yaşı ile eşitledik. Gençlerimize güvendiğimiz için seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Gençler size güvenen AK Parti, yarınların modern Türkiyesini gençler ile oluşturacak yine AK Parti. Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen başka bir parti yoktur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, gençlerin bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamaması için getirdik. Gençler 24 Haziran'da iradenize, geleceğinize sahip çıkmaya hazır mısınız? Gençler 24 Haziran'da büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun kapısını açmaya hazır mısınız? Gençler sizlere küçümseyenlere derslerini vermeye hazır mısınız?

GENÇLER ŞAHLANIMIZ VE YÜKSELİŞİMİZ SİZSİNİZ

Gençler 24 Haziran'da haktan hakikatten yana bakmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok. Geçtiğimiz hafta 6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim manifestomuzu açıkladık. Gençler şahlanımız ve yükselişimiz sizsiniz. Türkiye'yi siz şahlandıracaksınız. Sizleri kalıplara sokmak için çalışmayacağız, sadece sizler için çalışacağız sizlere daha fazla adım atacağız.

Yanlışları sizlerle beraber tespit edip düzelteceğiz. İstihdamımız, adaletimiz sizlerle yükselecek. Size daha nitelikli imkanlar sunmayı ülkeye bir yatırım olarak görüyoruz. Birikimlerinizi iş hayatını aktarmak için birlikte adım atacağız. Bunun yanında tarihinizi, kültürünüzü de en iyi şekilde öğreneceksiniz.

Gelin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sizlerle beraber hayata geçirelim. Gençlik insanın hayatında bir kere değerlendireceği bir fırsattır. Lütfen bu fırsatı iyi değerlendirin. Unutmayın bizler de bir zamanlar gençtik.

Hayatı tek boyutlu yaşamak, insanı geniş düşünmekten alıkoyar. Ailenize sıkı sıkıya sahip çıkın, arkadaşlarınızı iyi seçin.



"CHP ÇÖPLÜKTÜR, PİSLİKTİR..."

Bizim belediye başkanlığımızdan önce Ümraniye çöplüğü patlaması oldu, başta CHP vardı, 39 insanımız oldu. CHP çöplüktür, pisliktir, hava kirliliğidir, susuzluktur. İstanbul'un bizden sonra su problemi olmadı. 16 yılda 3,5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı var.

Ne kadar özgür düşünürseniz, kendinize o kadar parlak bir gelecek kurarsınız. Sizin umutlarınız, hayalleriniz bizim en büyük güç kaynağımızdır.

ERDOĞAN'IN KONGRE ÖNCESİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

Sevgili gençler artık Ankara'da kapalı spor salonu sizleri almıyor, dışarı çıktınız. Bu coşkulu 5.Olağan kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gençlik kollarımıza gelen sevgili gençleri selamlıyorum. Birazdan salonda detay konuşmamızı yapacağız. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde yapmış olduğunuz hazırlıklarla sandıkları patlatacaksınız ama durmak yok. Yola çıkan zaten bunları demiştik, 16 yıl önce bunları demiştik hatırlayın. Şimdi yine bunları söylüyoruz. Sevgili gençler çok farklı bir yolculuğun içindeyiz.





SİZLERE BİRİLERİ GELİNCE ONLARA ŞUNU DEYİN...

Biz bu millete sevdalıyız, aşığız. Biz bu vatana aşkımızı kimse ile mukayese etmeyiz. Biz yaptıklarımızla ortadayız. Eğitimde, sağlıkta, enerjide, ulaşımda, dış politikada attığımız adımlarla biz bu ülkeyi 3,5 kat büyüttük. Gençler sizlere birileri gelince onlara şunu deyin: Hayatınızda Marmaray yapabildiniz mi? Avrasya Tüneli yapabildiniz, Osman Gazi Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara bunları söyleyin.

AK PARTİ İKTİDARININ ESERİ OLMADIĞI BİR YER YOK

Onlara bunu söyleyeceksiniz AK Parti iktidarının eseri olmadığı bir yer yok. Hak ve özgürlükler bizle geldi, benim başörtülü bacılarım, kızlarım onların elinden üniversitelere gitme özgürlüğünü aldınız. Şimdi başörtülü olanlar her yerde çalışma hakkına sahip mi? Özgürlük bu. Şimdi başörtülü başörtülü olmayan herkes burda. Biz insanları barıştır. Ayrımcılık yok. Ama onlar ayırdılar, böldüler biz bütünleştirdik. Farkımız bu.

Biz 81 milyon tek vatanız. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ama bakıyorsun birileri ülkemizde bölücülük yaptı ve bunlar bir de parti kurarak tehditlerle benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler, çukurlar açtılar. Onlara gereken dersi verdik mi? Cudi'de, Gabar'da ne dedim inlerine gireceğiz dedim, girdik mi? Sonunda kaçacak delik arıyorlar mı? Bizim şu güzel bayrağımıza eş bir bayrak tanımıyoruz.

BU VATANIMIZI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ

Bu vatanımızı böldürtmeyeceğiz, böldürtmedik, böldürtmeyeceğiz. Çok meraklı olanlar varsa Pensilvanya'ya gitsinler. Onun için yakaladığımızı içeri atıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Gençler bir olacağız, iri, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bundan taviz yok. Birbirimizi akraba, makam bundan dolayı sevmeyeceğiz. Birbirimizi Allah için seveceğiz.