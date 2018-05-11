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Mezarlıkta ağlayan 'gizemli kız'la ilgili Valilikten son dakika açıklaması! Gizemli ağlayan kız bulundu mu?

'da, psikolojik sorunları nedeniyle geceleri geldiği Ulu Mezarlık’taki bir kabrin başında ağlayan "gizemli ağlayan kız" bulundu. Bir anda 'nin gündemine düşen, ve insanların merak ettiği 'mezarlıkta ağlayan kız' ismiyle anılmaya başlanan kişi nihayet ortaya çıktı. Kimliği açıklanmayan gizemli kızla ilgili Çorum'dan bir açıklama geldi. Valilikten ise söz konusu kişi ile ilgili idari veya adli herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kent merkezinde 28 Nisan 2018 tarihinden itibaren gece saatlerinde Ulu Mezarlık'taki bir kabrin başına gelerek ağladığı öne sürülen kızın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Mezarlık ve çevresindeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen genç kızın psikolojik sorunları bulunduğu için akşamları mezarlığa gittiği belirlendi.

İsmi açıklanmayan genç kızın ailesiyle yaşadığı, daha önce de mezarlığa giderek ağladığı ve ailesi tarafından evine götürüldüğü öğrenildi.

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 23:52
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