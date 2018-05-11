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Erdoğan'ın 'Eroğlu Erdoğan' ilk kez gençlere dinletildi

'ın yeni seçim döneminde kullanacağı Gençlik Kolları Kongresi öncesinde çalındı.

Erdoğanın seçim şarkısı Eroğlu Erdoğan ilk kez gençlere dinletildi

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan 'ın seçim çalışmalarında kullanacağı , AK Parti Gençlik Kolları Kongresi öncesi seslendirildi.

SEÇİM ŞARKISI BELLİ OLDU
'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen Gençlik Kolları Kongresi'ne yoğun katılım gösteren AK Partililer, salonu doldurdu, taşırdı. Erdoğan, salona sığmayan çoşkulu kalabalığa salon dışında seslendi.

"EROĞLU ERDOĞAN"
Erdoğan sahneye gelmeden hemen önce çalınan 'Eroğlu Erdoğan' şarkısı beğeniyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde "Eroğlu Erdoğan" şarkısını kullanacak. Söz ve müziği Ceyhun Çelikten'e ait şarkı yine Çelikten tarafından seslendirildi. 'nın "Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım" dörtlüğüyle başlayan şarkıda Ak Parti'nin önceki seçimlerde bolca kullandığı "yola devam" ile "yerli-milli" temaları dikkat çekti.

İşte Eroğlu Erdoğan şarkısının klibi:


Şarkının İstiklal Marşı dörtlüğünden sonraki sözleri şöyle:

Eroğlu Erdoğan Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları enginlere sığmam, taşarım.
Kutlu bir toprak,
Şanlı bir ecdat,
Tarih bizsiz yazılmıyor,
Durmadık biz hiç,
Hep yola devam!
Hizmet aşkı hiç bitmiyor,
Yerlisiyle, millisiyle
Vatan millet ele ele,
Yedi düvel gelse de.
Büyük cumhur seninle.
Varmak için menzile,
Kaltı şâha Türkiye!
Biz özünden tanırız
Eroğlu Erdoğan'ı...
Yiğit bir anadan doğan
Eroğlu Erdoğan!
Zâlimlere korku salan
Recep Tayyip Erdoğan!
Yiğit bir anadan doğan
Eroğlu Erdoğan!
Milletine aşık olan
Recep Tayyip Erdoğan!
Eroğlu Erdoğan
Yiğit bir anadan doğan
Eroğlu Erdoğan!
Zalimlere korku salan
Recep Tayyip Erdoğan!

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  • 11 Mayıs 2018, Cuma 11:26
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