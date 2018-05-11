Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bugün burada girişimcilik ruhumuzun, oda, borsa camiamızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Toplantının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hizmet şeref belgesi takdim edilecek birlik üyelerini tebrik ediyorum.





Bizi ne kur spekülatörleri, ne faiz lobisi, ne derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanlığı yapan unsurlar bağlamaz. Ekonomide attığımız her adımı biz sizlerle istişare ettik. Reformlarımızın çoğunun altında ortak imzamız var. Ülkemize karşı artan tüm saldırıları da sizlerle beraber göğüsledik. Ne yaptıysalar tutmadı, onlar küçük dalgalarla bizi boğmaya çalıştılar. Biz ise ülkemizi güvenli limanlara taşıdık.

KARDEŞİN KARDEŞE BAKIŞI NEYSE BİZİM SİZLERE BAKIŞIMIZ DA AYNISIDIR

Yeri geldi hiç beklemediğimiz yerlerden hiç beklemediğimiz darbeler yedik ama asla yılmadık, yıkılmadık asla umutsuzluğa kapılmadık. Geçmişte ticaret yapmış, işletme kurmuş birisi yani sizlerden birisi olarak buradaki hissiyatı en iyi anlayacak birisi olduğumu düşünüyorum. Kardeşin kardeşe bakışı neyse bizim sizlere bakışımız da aynısıdır.





DÜNYADA BİR NUMARAYIZ

Bazı çevrelerden sizi huzursuz etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Kredi derecelendirme çevreleri, bunlar cambaz. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında ön sıralarda yer alıyor. Geçen yılın ortalamsı 7,4 büyüme ortalaması var. Dünyada biz bir numarayız. Şimdi görünen ilk çeyrekte, geçen yılın ortalamasına yakın bir rakam bekliyoruz.

BATTIK BİTTİK DEDİLER TÜRKİYE DİMDİK AYAKTA DURDU

2008 küresel krizinde ülkemiz için yine felaket senaryosu yazanlar vardı biz ne dedik teğet geçecek dedik. Öyle oldu mu, evet ölye oldu. Benzer bir durumu 15 Temmuz'da yaşadık, battık bittik dediler, darbe girişiminin ertesi günü Türkiye dimdik ayakta durdu.





MİLLETİN İRADESİ SATIN ALINAMAZ

Şimdi seçimi dillerine dediler, piyasayı etkileyecek diyorlar, birşey olmayacak. Daha önce 12 seçimde ne olduysa ne olacak. Milletimiz sandığa gidecek ve tercihini yapacak. Ortaya çıkan sonuca da herkes rıza gösterecek. Önemli olan kimin ne dediği değil, milletimizin sandıkta nasıl bir irade ortaya koyduğudur. Milletime sen bize mecbursun ifadesini kullanma saygısızlığı göstermem o ifade satın alınamaz. Birileri 15 vekili bir yerlere gönderebilir, biz yapamayız. Ağlaya ağlaya gittiler, güle oynaya geldiler. 24 Haziran'da milletim bu oyunları çevirenlerin oyunlarını bozacaktır.





Madem piyasalarda bir tedirginlik var, birlikte bunun teşhisini yapmak ve tedbirini almak görevimizdir. Faiz kötülüğün hem anası hem babasıdır. Faiz enflasyonun nedenidir. Faiz bir nedendir, dolayısıyla bizim faizi aşağı çekmemiz gerekir. Amerika'da, Avrupa'da böyle mi? Bize ne oluyor ya? Faizi indirdikçe, enflasyon da düştü. Enflasyon düştükçe Batı Gezi olaylarını patlattı. Şimdi kısa ve orta vadede tedbirleri hayata geçirmeye başladık. Mecliste görüşülen Varlık Barışı Kanunu bunlardan biriydi. Bunlara ilave olarak gayrimenkul sektörünü canlandırmak için faiz oranı düşürüldü.