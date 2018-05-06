Havuz problemi

Adana'nın Seyhan İlçesi'nde yaşayan Suriyeliler'e yönelik operasyon başlatıldı. Güvenliği sağlamak için yapılan uygulamaya Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra 110 polis de katıldı. Yapılan şok baskınlarda geçici kimlik belgesi olmayan 47 kişiye işlem yapıldı.
İşyerlerini denetleyen ekipler, sokak arasında kaçak eczane ile bir bilardo salonunun arkasına yapılmış bir havuzla karşılaştı. İşlettiği bakkal dükkanında çok sayıda ilaç bulunan Suriyeli Sami E. gözaltına alındı. Bilardo salonundaki aramada ise iş yerinin bahçesine kaydıraklı yüzme havuzu yapıldığı saptandı. Suriyeli çocukların saatine 4 lira verip yüzdükleri havuzdaki su kaydırakları ve atlama rampaları polisi bile şaşırttı. Polis, su parkını andıran havuzun işletme belgesi olup olmadığını araştırdı. Daha sonra bir markete giren polisler, iş yerinde perde ile ayrılan bölümde kaçak eczane ile karşılaştı. Ele geçirilen şurup ve haplara el konulurken, uygulamaların devam edeceği açıklandı.
Polis, 718 Suriyeli'yi sorguladı ve 421 iş yerini denetledi.
İşyerlerini denetleyen ekipler, sokak arasında kaçak eczane ile bir bilardo salonunun arkasına yapılmış bir havuzla karşılaştı. İşlettiği bakkal dükkanında çok sayıda ilaç bulunan Suriyeli Sami E. gözaltına alındı. Bilardo salonundaki aramada ise iş yerinin bahçesine kaydıraklı yüzme havuzu yapıldığı saptandı. Suriyeli çocukların saatine 4 lira verip yüzdükleri havuzdaki su kaydırakları ve atlama rampaları polisi bile şaşırttı. Polis, su parkını andıran havuzun işletme belgesi olup olmadığını araştırdı. Daha sonra bir markete giren polisler, iş yerinde perde ile ayrılan bölümde kaçak eczane ile karşılaştı. Ele geçirilen şurup ve haplara el konulurken, uygulamaların devam edeceği açıklandı.
Polis, 718 Suriyeli'yi sorguladı ve 421 iş yerini denetledi.
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