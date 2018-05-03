İmar barışından nereler yararlanacak? İmar barışı nedir? İmar barışında istisna olan bölgeler nereler?

Her geçen gün imar barışında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İmar barışının açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş imar barışının hangi bölgeleri kapsayacağını hangi bölgelerin istisna kabul edileceğini sorgulamaya başladı. 13 milyon konutu ilgilendiren İmar barışında son açıklamayı Mehmet Özhaseki yaptı. Özhaseki, "İmar barışında İstanbul Boğazı'nı istisna tutabiliriz" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren 'imar barışı' ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Özhaseki, İstanbul Boğazı'nın düzenlemeden istisna tutulabileceğini duyurdu.

İmar barışı düzenlemesi Meclis Komisyonunda görüşülürken, 2 hafta içerisinde tasarılaşması bekleniyor. Düzenleme mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız binaların yanı sıra ruhsatlı fakat imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları da kapsıyor.

GÖRÜŞMELERİ BAŞLANDI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren tasarının görüşmelerine başlandı.



Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.







Toplantıda, birçok önemli düzenlemeyi içeren "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın görüşmelerine başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, tasarının "imar barışı" bölümüyle ilgili sunum yapıyor. Özhaseki'nin ardından Maliye Bakanı Naci Ağbal da tasarıyla ilgili bilgi verecek.