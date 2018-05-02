13 milyon binaya imar barışı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği İmar Barışı'nın detayları belli oldu. TBMM Başkanlığı'na sunulan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'na göre; 12-13 milyon civarında yapıya İmar Barışı getirilecek. Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm projelerine finans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Aralık 2018'e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu, diğer hususlar bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi'ne, yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.
KULLANIMA YÖNELİK
Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeriyle yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 olarak alınacak kayıt bedeli, başvuru sahibi tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Yapı Kayıt Belgesi, yapının kullanım amacına yönelik olacak. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek. Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi'nin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Bu durumda belirtilen bedelin iki katı ödenecek.
HAZİNE ARAZİLERİ KİRALANABİLECEK
Yeni yasa tasarısı, Hazine taşınmazlarının kiralanmasından yapı denetim fiyatlarının sabitlenmesine, tapu harç oranlarının artırılıp azaltılmasından orman alanlarında kurulacak teknoloji bölgelerine kadar gayrimenkul sektörünü ilgilendiren çok sayıda maddeyi içeriyor:
Hazine'ye ait tarım arazileri kiralanabilecek. İmar planı olmayan, tarımsal amaca ayrılan bu arazilerin 31 Aralık 2017'den önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanılmış olması gerekiyor. Yasanın yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlara, ecrimisil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Kira ödemelerini düzenli şekilde yerine getirenlerin kira süresi tekrar uzatılabilecek veya bu araziler kiracılara doğrudan satılabilecek.
Yapı denetimi hizmet bedeli oranı sabitleniyor, farklı fiyat uygulamalarına son veriliyor.
Bakanlıkça sınırları belirlenen yapı grubu ve inşaat alanına kadar olan yapılarda mimar ve mühendisler yerine yapı denetimi faaliyetlerine teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri katılabilecek.
Bakanlar Kurulu, yeni inşa edilen konut veya işyerlerinin ilk satışlarına ilişkin olarak da tapu harcını bir katına kadar artırabilecek, 10'da birine kadar indirebilecek.
Tasarıyla 31 Mart 2018'e kadar biten özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlerde yaşanan prim sorunu da çözülüyor. Buna göre, asgari işçilik tutarının tespiti için başvuruda bulunulmasına rağmen işverene tebliğ edilememiş eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta prim ve cezaları için de taksit imkanı getiriliyor.
Mücbir nedenle Van, Ağrı'nın Patnos ve Bitlis'in Adilcevaz ilçelerindeki mükelleflerin, beyanname ve bildirim verme süresi 31 Ağustos 2018 tarihine uzatılıyor.
Orman alanlarında, Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulabilecek.
HARÇ GELİRİ KENTSEL DÖNÜŞÜME
Yapı Kayıt Belgesi için alınacak olan yüzde 3'lük harç, kentsel dönüşüme aktarılacak. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılacak.
RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATILACAK
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazine'ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilecek. Söz konusu belge sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Gelirler, bütçeye gelir kaydedilecek.
SULTANBEYLİ'DE MÜLKİYET SORUNU BİTECEK
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, tapu maliki ile fiili kullanıcının farklı kişiler olması nedeniyle, geniş bir alanı kapsayan mülkiyet sorunu da çözülecek. Bunun için, fiili kullanıcıların, kullandıkları bu alanları satın almalarına imkan sağlanacak. Satılacak taşınmazların rayiç bedellerinin belirlenmesinde, daha önce Maliye Bakanlığı'nca satılan taşınmazların rayiç bedelleri emsal alınacak.
YAVUZ KARAMAN
KULLANIMA YÖNELİK
Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeriyle yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 olarak alınacak kayıt bedeli, başvuru sahibi tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Yapı Kayıt Belgesi, yapının kullanım amacına yönelik olacak. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ve tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek. Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi'nin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Bu durumda belirtilen bedelin iki katı ödenecek.
HAZİNE ARAZİLERİ KİRALANABİLECEK
Yeni yasa tasarısı, Hazine taşınmazlarının kiralanmasından yapı denetim fiyatlarının sabitlenmesine, tapu harç oranlarının artırılıp azaltılmasından orman alanlarında kurulacak teknoloji bölgelerine kadar gayrimenkul sektörünü ilgilendiren çok sayıda maddeyi içeriyor:
Hazine'ye ait tarım arazileri kiralanabilecek. İmar planı olmayan, tarımsal amaca ayrılan bu arazilerin 31 Aralık 2017'den önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanılmış olması gerekiyor. Yasanın yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde bu arazileri doğrudan kiralamak için başvuruda bulunanlara, ecrimisil borçları bulunmaması şartıyla, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek. Kira ödemelerini düzenli şekilde yerine getirenlerin kira süresi tekrar uzatılabilecek veya bu araziler kiracılara doğrudan satılabilecek.
Yapı denetimi hizmet bedeli oranı sabitleniyor, farklı fiyat uygulamalarına son veriliyor.
Bakanlıkça sınırları belirlenen yapı grubu ve inşaat alanına kadar olan yapılarda mimar ve mühendisler yerine yapı denetimi faaliyetlerine teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri katılabilecek.
Bakanlar Kurulu, yeni inşa edilen konut veya işyerlerinin ilk satışlarına ilişkin olarak da tapu harcını bir katına kadar artırabilecek, 10'da birine kadar indirebilecek.
Tasarıyla 31 Mart 2018'e kadar biten özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlerde yaşanan prim sorunu da çözülüyor. Buna göre, asgari işçilik tutarının tespiti için başvuruda bulunulmasına rağmen işverene tebliğ edilememiş eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta prim ve cezaları için de taksit imkanı getiriliyor.
Mücbir nedenle Van, Ağrı'nın Patnos ve Bitlis'in Adilcevaz ilçelerindeki mükelleflerin, beyanname ve bildirim verme süresi 31 Ağustos 2018 tarihine uzatılıyor.
Orman alanlarında, Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulabilecek.
HARÇ GELİRİ KENTSEL DÖNÜŞÜME
Yapı Kayıt Belgesi için alınacak olan yüzde 3'lük harç, kentsel dönüşüme aktarılacak. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılacak.
RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN SATILACAK
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazine'ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar bakanlığa tahsis edilecek. Söz konusu belge sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Gelirler, bütçeye gelir kaydedilecek.
SULTANBEYLİ'DE MÜLKİYET SORUNU BİTECEK
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, tapu maliki ile fiili kullanıcının farklı kişiler olması nedeniyle, geniş bir alanı kapsayan mülkiyet sorunu da çözülecek. Bunun için, fiili kullanıcıların, kullandıkları bu alanları satın almalarına imkan sağlanacak. Satılacak taşınmazların rayiç bedellerinin belirlenmesinde, daha önce Maliye Bakanlığı'nca satılan taşınmazların rayiç bedelleri emsal alınacak.
YAVUZ KARAMAN
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