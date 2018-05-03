Muharrem İnce kimdir? Muharrem İnce ne iş yapar? Muharrem İnce kaç yaşında? Muharrem İnce nereli? Bu soru şu sıralar vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ön plana çıkardığı İlhan Kesici son yaptığı açıklamada Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade ederken kendisini tebrik ettiğini de ifade etti. Muharrem İnce ile ilgili merak ettikleriniz burada...

İHA'nın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" yanıtını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Muharrem İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." açıklamasını yaptı.

MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova ilinin Elmalık köyünde doğdu. Muharrem İnce'nin annesinin adı Zekiye, babasının adı ise Şerif'dir.

Ülkü İnce ile evli olan Salih Arda adında bir oğlu bulunan Muharrem İnce, ilk ve orta öğrenimini Yalova ilinde bitirdi. Üniversite eğitimini ise Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamlayarak mezun oldu.

Eskiden CHP Grup Başkan vekilliği görevini icra eden ve şimdilerde TBMM'deki milletvekilliği görevini de yürüten Muharrem İnce, Fizik öğretmeni ve okul müdürü unvanıyla pek çok lisede görevde bulunmasıyla birlikte özel dershanelerde de eğitmenlik görevini sürdürdü.

2012 yılında "Buyurun Sayın İnce" isimli bir kitap yazan Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak göreve getirilmiştir. Şu anda da 23. dönemde de milletvekililiği görevini icra etmektedir.

Bir süre boyunca Yalovaspor'un basın sözcüğü görevini yürüten İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de yer almıştır.

24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi seçilen Muharrem İnce, 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. 13 Haz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi.