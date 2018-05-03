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Eski emniyet müdürü 'den gözaltında

'de düzenlenen operasyonla, görevden uzaklaştırılan, aralarında İl Emniyet eski Müdürü 'in de bulunduğu 9 polis gözaltına alındı.

Eski emniyet müdürü FETÖden gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü / soruşturması kapsamında ele geçirilen micro SD kart üzerinde yapılan dijital veri incelemelerinde, terör örgütü tarafından, örgüt mensubu olan emniyet personelinin kodlandığı belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik bugün operasyon düzenledi. Görevden uzaklaştırılan 12 emniyet mensubuna yönelik operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, Kocaeli İl Emniyet eski Müdürü 'in de bulunduğu belirtildi. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 15:31
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