Elini "sıktı"!

Alacak-verecek meselesi kanlı bitti. Olay dün İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. Tekstil atölyesi bulunan Kadir Nalkıran, alacaklısı olduğu iddia edilen kişiyle dükkan önünde konuşmaya başladı. Nalkıran ile tokalaşan adam silahını çıkardı.
İkili arasında boğuşma başladı. Nalkıran, kasığından vuruldu. Çevredeki vatandaşlar araya girdi, kavgayı sonlandırdı. Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırgan bir süre Kadir Nalkıran'la konuşuyor. Silahına sarılıyor ve ikili arasında boğuşma yaşanıyor. Nalkıran kasığından vuruluyor. Şüpheli koşarak uzaklaşıyor.
İkili arasında boğuşma başladı. Nalkıran, kasığından vuruldu. Çevredeki vatandaşlar araya girdi, kavgayı sonlandırdı. Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırgan bir süre Kadir Nalkıran'la konuşuyor. Silahına sarılıyor ve ikili arasında boğuşma yaşanıyor. Nalkıran kasığından vuruluyor. Şüpheli koşarak uzaklaşıyor.
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