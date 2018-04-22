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Elini "sıktı"!

’da bir kişi, tokalaştığı adamı saniyeler sonra belinden çıkardığı silahla vurdu. O anlar kameraya yansıdı

Elini sıktı!
Alacak-verecek meselesi kanlı bitti. Olay dün Sultangazi'de meydana geldi. Tekstil atölyesi bulunan Kadir Nalkıran, alacaklısı olduğu iddia edilen kişiyle dükkan önünde konuşmaya başladı. Nalkıran ile tokalaşan adam silahını çıkardı.



İkili arasında boğuşma başladı. Nalkıran, kasığından vuruldu. Çevredeki vatandaşlar araya girdi, kavgayı sonlandırdı. Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırgan bir süre 'la konuşuyor. Silahına sarılıyor ve ikili arasında boğuşma yaşanıyor. Nalkıran kasığından vuruluyor. Şüpheli koşarak uzaklaşıyor.

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