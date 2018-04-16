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uçakları böyle boyanıyor

Dünyada 302 noktaya gerçekleştirdiği uçuşla en çok noktaya uçan hava yolu firması olan (), filosundaki 326 uçağı belirli aralıklarla bakıma sokarak boyuyor. İşte o aşamalar...

Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 8 bin metrekare genişliğindeki tam donanımlı 2 uçak boya hangarındaki çalışmalar, 40'ar kişilik ekipler tarafından yürütülüyor. İşte, birçoğunuzun ilk defa göreceği, THY uçaklarının boyanma serüvenlerine ait fotoğraflar ve süreç hakkında ilginç bilgiler...

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 08:15
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