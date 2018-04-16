THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 8 bin metrekare genişliğindeki tam donanımlı 2 uçak boya hangarındaki çalışmalar, 40'ar kişilik ekipler tarafından yürütülüyor. İşte, birçoğunuzun ilk defa göreceği, THY uçaklarının boyanma serüvenlerine ait fotoğraflar ve süreç hakkında ilginç bilgiler...