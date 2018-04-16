THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 8 bin metrekare genişliğindeki tam donanımlı 2 uçak boya hangarındaki çalışmalar, 40'ar kişilik ekipler tarafından yürütülüyor. İşte, birçoğunuzun ilk defa göreceği, THY uçaklarının boyanma serüvenlerine ait fotoğraflar ve süreç hakkında ilginç bilgiler...
THY uçakları böyle boyanıyor
Dünyada 302 noktaya gerçekleştirdiği uçuşla en çok noktaya uçan hava yolu firması olan Türk Hava Yolları (THY), filosundaki 326 uçağı belirli aralıklarla bakıma sokarak boyuyor. İşte o aşamalar...
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