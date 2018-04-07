Binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'a ilişkin yeni gelişme yaşandı. En son Uruguay'da görüntülendikten sonra nerede olduğuna dair bilgi bulunmayan Mehmet Aydın'ın en son çektirdiği fotoğraf gün yüzüne çıktı.
İşte Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın'ın son hali!
Son dakika haberi... Binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'a ilişkin yeni gelişme yaşandı. En son Uruguay'da görüntülendikten sonra nerede olduğuna dair bilgi bulunmayan Mehmet Aydın'ın en son çektirdiği fotoğraf gün yüzüne çıktı.
Etiketler: Çiftlik Bank , Mehmet Aydın , İstanbul , Türkiye
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