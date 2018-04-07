;
Yol Durumu
  1. Irak kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

İşte dolandırıcısı 'ın son hali!

Son dakika haberi... Binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan vurguncusu 'a ilişkin yeni gelişme yaşandı. En son Uruguay'da görüntülendikten sonra nerede olduğuna dair bilgi bulunmayan Mehmet Aydın'ın en son çektirdiği fotoğraf gün yüzüne çıktı.

Binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan vurguncusu 'a ilişkin yeni gelişme yaşandı. En son Uruguay'da görüntülendikten sonra nerede olduğuna dair bilgi bulunmayan Mehmet Aydın'ın en son çektirdiği fotoğraf gün yüzüne çıktı.

Etiketler: , , ,
  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 10:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar