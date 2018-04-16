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  1. Türkiye'den tarihi bor hamlesi

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'de üretimi yapıldığı iddia edilen bir dükkanda bitcoin üretimi yapan makinelerin aşırı ısınması sonucu çıktı.

Olay, İzmit Sefa Sirmen Sanayi Sitesi A blok No: 29 adresinde bulunan demir iskele imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer E.'ye ait işletmede sanal para birimi üreten cihazlar aşırı ısınınca yanmaya başladı.

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 07:18
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