Olay, İzmit Sefa Sirmen Sanayi Sitesi A blok No: 29 adresinde bulunan demir iskele imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer E.'ye ait işletmede sanal para birimi bitcoin üreten cihazlar aşırı ısınınca yanmaya başladı.
Olay, İzmit Sefa Sirmen Sanayi Sitesi A blok No: 29 adresinde bulunan demir iskele imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer E.'ye ait işletmede sanal para birimi bitcoin üreten cihazlar aşırı ısınınca yanmaya başladı.
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