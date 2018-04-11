Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti!

Eskişehir'de üniversitedeki saldırı sonrası Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen istifa etti.

"GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Gönen yaptığı açıklamada, "Devletimizin bekası, soruşturmanın selameti ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına, görevimden istifa ediyorum" dedi.

KATLİAM YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz cuma günü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi Volkan Bayar'ın meslektaşlarına açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenler arasında dekan yardımcısı da bulunuyordu.

REKTÖR SALDIRGANI KORUDU!

Osmangazi Üniversitesi rektörü Hasan Gönen, 4 akademisyeni öldüren araştırma görevlisi Bayar'la ilgili 'iftiracı' şikâyetlerini sumen altı etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı YÖK üyelerine FETÖ'cü iftirası atan Bayar'ın ise, Gönen'in FETÖ imamı Tekalan'la irtibatını polisten sakladığı ortaya çıktı.