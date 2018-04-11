Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından S-400 konusunda iki ülke anlaştı.



Amerika ve Avrupa'nın şiddetle karşı çıktığı S-400 alımı, Yunanistan'da da endişeye neden oldu.



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ÇİPRAS'IN MOSKOVA PLANI

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin de tırmanması, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın endişelerini bir seviye daha yükseltti.



Türkiye'nin bu alımını engellemek için Rus Lider ile görüşmenin planlarını yapmaya başlayan Çipras, bu yıl içerisinde Moskova'ya gidecek.

SATIŞI ENGELLEYİN

Yunan basınına yansıyan bilgilere göre; Çipras, Putin'den satışın engellenmesini isteyecek.





RUS ELÇİ: TEHDİT DEĞİL

Rusya'nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov, haberlerin çıkmasından sonra S-400'lerin Yunanistan için tehdit oluşturmadığını söyledi.