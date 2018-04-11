;
Yol Durumu
  1. FOX TV'de başörtülü kızlar için skandal sözler

korkusu sardı

'nin 'dan füzelerini alacak olması nedeniyle endişelenen , Putin ile görüşmeye hazırlanıyor.

Yunanistanı S-400 korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Başkanı arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından konusunda iki ülke anlaştı.

Amerika ve Avrupa'nın şiddetle karşı çıktığı S-400 alımı, 'da da endişeye neden oldu.



ÇİPRAS'IN MOSKOVA PLANI
Son dönemde ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin de tırmanması, Yunanistan Başbakanı Aleksis 'ın endişelerini bir seviye daha yükseltti.

Türkiye'nin bu alımını engellemek için Rus Lider ile görüşmenin planlarını yapmaya başlayan , bu yıl içerisinde Moskova'ya gidecek.

SATIŞI ENGELLEYİN
Yunan basınına yansıyan bilgilere göre; Çipras, Putin'den satışın engellenmesini isteyecek.

RUS ELÇİ: TEHDİT DEĞİL
Rusya'nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov, haberlerin çıkmasından sonra S-400'lerin Yunanistan için tehdit oluşturmadığını söyledi.

Etiketler: , , , , , ,
  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 11:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar