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FOX Tv'de başörtülü kızlar için skandal sözler

11 Nisan 2018, Çarşamba

Sahibi İslam düşmanı olan, programları FETÖ'cü ve PKK sempatizanları tarafından yapılan Fox TV'de İsmail Küçükkaya yine skandal sözler sarf etti. Samsunspor-İstanbulspor maçında futbolcularla birlikte sahaya çıkan başörtülü kızları hedef gösteren Küçükkaya "Bütün kız çocuklarımız aynı durumda" dedi.

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