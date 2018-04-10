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’nde 1 kişi daha tutuklandı

’nde Afrin’de şehit düşen askerleri anmak için stant açarak lokum dağıtan öğrencilere saldırdıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada 1 kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 1 kişi daha tutuklandı

Aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 kişiden 9'u "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yürütülen soruşturmada 19 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk olan 18 kişiden 3'ü serbest bırakılmış, Nöbetçi Sulh ceza Hakimliğince sorgulanan 15 şüpheliden 9'u, "/ / silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan tutuklanmıştı. 6 şüphelinin 'adli kontrol' hükümlerince serbest bırakıldığı aynı soruşturma kapsamında T.U.T. adlı bir kişinin daha emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Bu tutuklama ile birlikte 'nde tutuklu öğrenci sayısı 10'a yükseldi.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 15:23
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